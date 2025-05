Música boa

Toninho Geraes e Renan Oliveira são destaque em festival de rodas de samba no ES

Festival Bololô acontece em maio e reúne nomes como Saideiras, Carica, Estandarte, Lobos do Samba, Samba Itinerante, Primeira Classe

Publicado em 12 de maio de 2025 às 11:00

Toninho Geraes e Renan Oliveira são destaque em festival de rodas de samba no ES Crédito: Reprodução Instagram @toninhogeraesoficial / @mano.4rt e Reprodução Instagram @cantorrenanoliveira / Bruno Henrique B8

No dia 31 de maio, Vitória será palco de um evento histórico para os amantes do samba: o Festival Bololô do Samba, o maior encontro de rodas de samba já realizado na cidade. Pela primeira vez, os principais projetos da cena nacional e local se reúnem em um só dia e lugar para celebrar a força e a alegria da cultura popular.>

Entre as atrações confirmadas estão Resenha do Mel, Samba Itinerante, Boteco do Safa com o Pagode de Rua e o icônico Bar da Zilda. O festival também traz shows de artistas capixabas e grandes nomes do samba nacional.>

Os destaques da programação são o consagrado Toninho Geraes, autor de sucessos imortalizados por Alcione, Beth Carvalho e Martinho da Vila, e Renan Oliveira, uma das novas vozes mais potentes do samba carioca. Ambos prometem apresentações emocionantes e cheias de identidade.>

Grupo Saideias tocará no Festival Bololô do Samba Crédito: Reprodução Instagram @saideirasoficial

O evento acontecerá no Sambão do Povo, em estrutura ao ar livre com todo o conforto e segurança. O público poderá curtir um dia inteiro de samba com energia contagiante, comidas boa e cerveja gelada.>

“É um encontro que vai marcar época. Nunca houve algo assim em Vitória. A cidade vive um momento especial no samba, e o Bololô chega para celebrar essa força com muita alegria e respeito à cultura popular”, destaca Armando Nurse, um dos organizadores do festival. >

Os ingressos já estão disponíveis no site ZigTickets, com valores a partir de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). A expectativa é que o Festival Bololô do Samba entre para o calendário oficial da cidade como um evento anual.>

Serviço

Festival Bololô do Samba

Data: 31 de maio

31 de maio Local: Sambão do Povo – Vitória

Sambão do Povo – Vitória Atrações: Toninho Geraes, Renan Oliveira, Saideiras, Carica, Estandarte, Lobos do Samba, Samba Itinerante, Primeira Classe

Toninho Geraes, Renan Oliveira, Saideiras, Carica, Estandarte, Lobos do Samba, Samba Itinerante, Primeira Classe I ngressos: A partir de R$ 30 (meia-entrada) pelo site www.zigtickets.com.br >

