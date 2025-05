Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 29 de maio de 2025 às 02:04

O horóscopo desta quinta-feira indica que o trabalho, os relacionamentos e os propósitos de vida se destacarão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros influenciará cada signo de maneira particular, trazendo à tona desafios e oportunidades em diferentes áreas da vida. Questões ligadas aos relacionamentos, à carreira e aos propósitos pessoais estarão em evidência, exigindo sensibilidade, equilíbrio e clareza nas decisões. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar melhor as energias do dia! >

Áries

O dia dos arianos será importante para os relacionamentos familiares e amorosos Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Hoje, você sentirá o desejo de desacelerar e se recolher. O lar se tornará um verdadeiro refúgio. Será, também, um dia significativo para os relacionamentos familiares e amorosos. Ainda assim, essas conexões poderão lhe afetar intensamente, despertando sentimentos de carência ou melancolia. >

Touro

Os taurinos desejarão sair de casa e conhecer pessoas interessantes Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

O desejo de sair de casa, se comunicar e encontrar pessoas interessantes estará em evidência. Com isso, poderá ser muito influenciado(a) pelos acontecimentos ao seu redor. Ademais, as viagens curtas serão favorecidas. Por outro lado, haverá a chance de desentendimentos nas parcerias, despertando inseguranças. >

Gêmeos

A quinta-feira será propícia para os geminianos investirem nas habilidades profissionais e financeiras Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

O dia será favorável para as finanças e as tarefas cotidianas, com boas oportunidades para investir em suas habilidades profissionais e econômicas. O desejo de estabilidade e conforto nessas áreas estará em destaque. No entanto, será importante evitar gastos desnecessários motivados por carências emocionais. >

>

Câncer

Os cancerianos estarão mais otimistas nesta quinta-feira Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Você buscará a individualidade e o bem-estar. Com isso, poderá se sentir mais otimista para iniciar ciclos e tomar decisões mais assertivas. Entretanto, haverá a possibilidade de desafios, o que exigirá que amadureça as expectativas e lide com as próprias limitações. >

Leão

Os leoninos irão se concentrar no bem-estar interno e espiritual Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A sensibilidade e a intuição estarão mais afloradas, o que o(a) levará a se concentrar no bem-estar interno e espiritual . Ao longo do processo, poderá compreender o que a sua alma precisa. No entanto, também tenderá a se confundir. Logo, procure ter clareza e evitar idealizações. >

Virgem

O foco dos virginianos nesta quinta-feira estará na vida social Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Hoje, você se envolverá com as relações de amizade, buscando acolhimento. Será possível que se sinta nutrida(o) por essas interações, além de desejar cuidar dos amigos ou investir em causas que despertam o senso de comunidade. Em resumo, o dia favorecerá os laços afetivos. >

Libra

O dia será favorável para os librianos buscarem reconhecimento no setor profissional Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Nesta quinta-feira, você sentira necessidade de segurança no setor profissional . Além disso, os seus esforços serão percebidos pelos outros no ambiente de trabalho, tornando o dia favorável para estabelecer bases sólidas e buscar reconhecimento na carreira. >

Escorpião

Os escorpianos desejarão conhecer novas culturas e filosofias de vida Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Você buscará nutrir as suas ideias e se aprofundar em estudos sobre filosofias de vida ou culturas diferentes. Será um dia propício para expandir horizontes por meio de viagens ou aprendizados, guiando-se pela intuição. Como consequência, a segurança emocional virá da compreensão mais ampla do mundo e das próprias crenças. >

Sagitário

Os sagitarianos deverão acolher o lado obscuro da alma e realizar limpezas emocionais Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A quinta-feira será marcada por transformações, desapegos e revelações. Por isso, procure acolher o lado obscuro da sua alma e realizar limpezas emocionais necessárias. Ainda hoje, poderá ter mais coragem para lidar com o medo da perda e com o sentimento de escassez. >

Capricórnio

Será importante que os capricornianos busquem equilíbrio no setor afetivo Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Você estará mais sensível aos acontecimentos no campo afetivo, e tanto suas emoções quanto as do(a) parceiro(a) influenciarão diretamente a dinâmica do relacionamento. O dia exigirá equilíbrio emocional. Ao agir com consciência, será possível fortalecer o vínculo do casal com amor e respeito. >

Aquário

O setor profissional será destaque na quinta-feira dos aquarianos Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Hoje, os aquarianos se envolverão na organização da rotina de trabalho. Será um dia propício para investir nas habilidades profissionais e buscar o aperfeiçoamento. Porém, suas mudanças de humor poderão afetar a saúde. Logo, procure fazer da disciplina uma ferramenta de segurança emocional. >

Peixes

Os piscianos terão vontade de se apaixonar e se divertir Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

O desejo de se apaixonar e se divertir estará em alta hoje. Todavia, poderá surgir uma tensão no setor afetivo, o que exigirá que olhe com mais cuidado para as demonstrações de afeto e busque equilíbrio. Por fim, o dia será propício para exercer a criatividade e reconhecer o seu valor. >