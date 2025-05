Globoplay

Público pode escolher qual trama deseja assistir em votação aberta no Globoplay Novelas

História escolhida será exibida na faixa Batalha de Novelas a partir de julho

Pelo GShow, os fãs podem optar entre "Laços de Família" e "Por Amor", ambas de Manoel Carlos para ser exibida na faixa de Batalha de Novelas. A votação termina no dia 27 e a escolhida será anunciada no dia 2 de junho. A estreia da vencedora no Globoplay Novelas está marcada para o dia 7 de julho.>