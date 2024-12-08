Capixaba integra elenco da nova temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay

Marcelo Rocha deu vida ao personagem João Lucrécio Crédito: Cesar Diógenes

Tem capixaba na 3º temporada de “Arcanjo Renegado”, série de sucesso do Globoplay. Nascido em São Mateus , mas morador de Vila Velha , o ator Marcelo Rocha deu vida ao personagem João Lucrécio, um vilão que bate de frente com Mikhael, interpretado por Marcello Melo Jr.

Marcelo conversou com exclusividade com HZ sobre sua estreia como o vilão José Lucrécio na nova temporada de Arcanjo Renegado. Aos 41 anos, o capixaba contou que foi uma surpresa ter sido aprovado no teste da produção, já que essa não é a primeira vez que tenta emplacar um papel na série.

Foi uma surpresa maravilhosa. Fiz testes para a segunda temporada, mas não fui aprovado. Agora, na terceira, foi um presente. Fiz testes para outro personagem, mas acabei com o José Lucrécio, um produtor rural que ameaça os protagonistas

Criada pelo brilhante José Júnior, mesmo diretor de "O Jogo que Mudou a História", a terceira temporada de Arcanjo Renegado foi lançada no dia 14 de novembro e já é sucesso no streaming. “O diretor, José Júnior, viu potencial em mim nesse personagem. Isso foi incrível”, destaca o capixaba.

Na terceira temporada da série, Mikhael (Marcello Melo Jr) encara novos inimigos no estado do Pará. Lá, ele começa a encarar uma nova leva de capítulos da franquia, expandindo os conflitos para uma realidade nacional: o assentamento. Dessa forma, Marcelo Rocha diz que a preparação para o seu personagem foi intensa.

“Foi uma imersão. José Lucrécio é frio, mas tem um lado religioso. Essa dualidade foi fascinante de trabalhar. E ver a reação positiva do público é muito gratificante. Essa temporada saiu do contexto de favela. Meu personagem leva a trama ao Pará, envolvendo questões pessoais e conflitos que ampliam o universo da série”, frisa Rocha.

CARREIRA

Antes de ser ator, Marcelo foi morar no Rio de Janeiro para se dedicar às artes marciais. Passou 14 anos em terras cariocas treinando MMA. Na época, acabou sendo convidado para fazer uma participação em “Malhação” - que estava precisando de lutadores no elenco. Com o tempo, ganhou até um personagem na trama.

Desde então, estudou artes cênicas e participou de outros projetos como a novela “Império”, "Rio Heroes" e “Elas por Elas”. “Cada papel foi uma evolução", diz Marcelo, que atualmente trabalha no setor administrativo de uma clínica de estética em Vila Velha. E junto com a essa vida dupla, o nosso capixaba de destaque é um exemplo de perseverança e talento, agora brilhando em um dos papéis mais complexos de sua carreira.

SOBRE ARCANJO RENEGADO