Programação

Festival de Inverno de Domingos Martins terá Léo Jaime e concerto à luz de velas

Evento tradicional no calendário do Espírito Santo, o Festival de Inverno chega à 30ª edição com mistura de cultura, inovação e grandes atrações gratuitas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de julho de 2025 às 11:40

Léo Jaime e concerto à luz de velas animam Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@leojaimeoficial/@giuperavisual/Rud Silva

A serra capixaba já se prepara para viver dias de música, arte e emoção com a chegada da 30ª edição do Festival Internacional de Música Erudita e Popular de Domingos Martins. De 11 a 20 de julho, o município será tomado por apresentações musicais, dança, recitais e atrações culturais. Entre os destaques, o show do cantor Léo Jaime e o espetáculo Starlight Concert, que promove concertos à luz de velas.>

Na noite de sábado (12), o Palco Principal em Campinho recebe um dos nomes mais queridos da música brasileira: Léo Jaime, que promete embalar o público com sucessos como “A Vida Não Presta”, “As Sete Vampiras” e “Solange”, além de hits da época da geração BRock. O show, com início previsto para 23h30, é uma oportunidade de rever um ícone da década de 1980 em um dos cenários mais charmosos do Espírito Santo.>

Mas o romantismo e a sensibilidade terão espaço garantido no fim de semana com a estreia do Starlight Concert, espetáculo que une música clássica, pop e rock em apresentações orquestradas sob a luz de centenas de velas. Na sexta-feira (11), às 20h, o Centro de Eventos “Morangão”, em Pedra Azul, recebe o concerto “Clássicos do Rock”, com versões orquestradas de músicas de Queen, The Beatles, Pink Floyd, interpretadas por um quarteto de músicos vindos de orquestras paulistas.>

Já no sábado (12), também às 20h, será a vez do concerto “Queen & Coldplay”, no Palco Principal de Campinho. Canções como “Bohemian Rhapsody”, “Viva la Vida” e “Yellow” ganham novos arranjos sinfônicos e atmosfera intimista com o auxílio da iluminação cênica à base de velas. A proposta é transformar a experiência musical em um mergulho sensorial, ampliando a conexão entre o público e a arte por meio da ambientação e da memória afetiva.>

>

A programação inclui ainda grupos folclóricos, jam sessions, orquestras estudantis e nomes internacionais, como o grupo The Jazz Collective (EUA). Já entre os artistas locais confirmados, estão Luiza Dutra, Macucos e Clube Big Beatles.>

A cantora Luiza Dutra vai se apresentar no Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Cláudio Postay

Além da música, o festival também movimenta a economia e o turismo local, atraindo milhares de visitantes para a região serrana. Com palcos espalhados pela Rua de Lazer, Coreto da Praça e espaços culturais, a cidade vira uma grande sala de concerto a céu aberto, valorizando talentos locais e promovendo o intercâmbio cultural entre músicos de várias partes do Brasil e do mundo.>

Confira a programação completa

Sexta (11)

19h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

19h - Lançamento do Place Branding – Palco Principal

20h – Abertura Oficial – Palco Principal

20h30 – IFES JAZZ BAND – Cariacica – Palco Principal

22h – Grupo de Danças Bergfreunde & Banda Cultural Martinense – Coreto da Praça

23h30 – Clube Big Beatles – Palco Principal





Sábado (12)

12h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

12h – Vale Música Jazz Band – Palco Principal

14h – Grupo de Dança Bergfreunde – Master – Coreto da Praça

15h – Banda Sinfônica Vale Música – Palco Principal

17h – Alry canta Elis – Coreto da Praça

18h30 – Orquestra Sul Capixaba – Palco Principal

21h – The Jazz Collective (EUA) – Coreto da Praça

23h30 - Leo Jaime – Palco Principal





Domingo (13)

12h às 19h – Palco Livre – Rua de Lazer

12h – Banda Sinfônica – IFES - Cariacica – Palco Principal

14h – Grupo de dança Überwinder da APAE – Coreto da Praça

15h – The Jazz Collective (EUA) – Coreto da Praça

16h – Banda Sinfonica Musica na Rede – Palco Principal

19h – Grupo de Dança Blumen der Erde – Coreto da Praça

20h – Star Ligth – Palco Principal





Segunda-feira (14)

18h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

19h - Orquestra de Violões – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” – Coreto da Praça

20h – DM Jazz Band – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” – Palco Principal

21h – Jam Session “Boas Vindas” – Coreto da Praça

22h – Banda Trivius “Prata da Casa” – Palco Principal





Terça-feira (15)

18h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

18h - Concertina – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” -Coreto da Praça

19h – Alunos de Piano e Iniciação musical – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” – Palco Principal

19h30 – Banda de sopros e cordas friccionadas - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” – Palco Principal

21h30 – Pedro Paulo e Banda – Palco Principal





Quarta-feira (16)

18h às 19h30 – Palco Livre – Rua de Lazer

19h - Coral Municipal Cidade do Verde - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” – Igreja Luterana

20h – Música Popular Fusion – Professores do Festival – Palco Principal

21h – Lajota – Coreto da Praça

22h – Cadu Caruzo – Palco Principal





Quinta-feira (17)

18h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

18h - Grupo de dança Blütenblatter tal – Coreto da Praça

19h – Banda Escolar EMEF Eugênio Pinto Sant’Anna – Palco Principal

20h – Grupo de Percussão da Fames – Coreto da Praça

21h – Música Popular Brasileira de Choro - Professores do Festival – Palco Principal

22h – Jam Session Alunos e Professores – Coreto da Praça

23h – Graciella D’ Ferraz e Banda – Palco Principal





Sexta-feira (18)

12h às 22h – Recital dos Alunos – Palco Livre – Rua de Lazer

14h – Recital de alunos Canto Lírico – Igreja Luterana

15h - Orquestra do Festival – Palco Pricipal

16 - Musicalização Orquestral Festival – Coreto da Praça

17h – Banda Sinfônica do Festival – Palco Principal

18h – Revital dos alunos de Piano Erudito – Igreja Luterana

19h30 – Big Band do Festival – Palco Principal

20h30 – Pavese & Sound – Coreto da Praça

22h – Dona Fran – Palco Principal





Sábado (19)

12h às 22h – Palco Livre – Rua de Lazer

12h – Orquestra de Violões Cordas & Acordes – Palco Principal

13h – Eden Show Acordeon Ritmos Diversos – Coreto da Praça

14h - Orquestra Jovem de Violões Musica na Rede - Concerto em homenagem aos 100 anos do Violonista Capixaba Mauricio de Oliveira – Palco Principal

15h - Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra – Coreto da Praça

16h – Grupode Dança Rheinland – Coreto da Praça

17h - Banda de Metais do Festival – Coreto da Praça

18h - Pop & Jazz Orquestra IFES – Palco Pricipal

20h – Concerto Obra Acordai Capixaba – Coreto da Praça

21h – Seis 3 – Palco Principal – Palco Pricipal

22h30 – Os Moços – Coreto da Praça

00h – Macucos – Palco Principal





Domingo (20)

12h às 19h – Palco Livre – Rua de Lazer

12h – Banda Júnior da Polícia Militar – Palco Principal

14h – Grupo de Dança Tanzfreude – Coreto da Praça

15h – Grupo de Dança Der Frohlicher Kreis – Coreto da Praça

16h – Luiza Dutra – Meu Canto – Palco Principal

17h – Grupo de Dança Hügelmanner Plattler – Coreto da Praça

18h - Banda da Polícia Militar do Espirito Santo com Alexandre Borges – Palco Principal

20h – 14 BIS – Palco Principal >

Este vídeo pode te interessar