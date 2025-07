Rock 'n' roll

Evento de rock gratuito terá oito dias de festa em shopping de Vitória

3ª edição do Ilha do Rock vai reunir shows, gastronomia, cervejas artesanais e atrações para toda a família

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:16

A banda paulista Black Jack se apresentou no Rock in Rio 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@blackjackrocknroll

O rock vai tomar conta da capital em uma maratona de música, gastronomia e entretenimento. A 3ª edição do Ilha do Rock chega ao Shopping Vitória com duas semanas de programação gratuita, em celebração ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. Serão oito dias de festival, reunindo shows ao vivo, gastronomia, cervejas artesanais e atrações para toda a família. >

O festival, que tem entrada gratuita, acontece de 17 a 20 e de 24 a 27 de julho, no estacionamento externo (próximo à entrada principal). O evento celebra o rock em suas múltiplas vertentes, trazendo ao palco bandas capixabas consagradas e nomes de destaque nacional, como a Black Jack, banda paulista que se apresentou no Rock in Rio 2024 e retorna ao festival pela segunda vez.>

Entre os talentos do Espírito Santo, a programação inclui o grupo Casaca, com sua fusão de rock e congo capixaba, o lendário Clube Big Beatles, referência internacional em tributos aos Beatles, além das bandas Calibre de Rosas e Letal, que prometem emocionar os fãs de Guns N’ Roses e Metallica com apresentações cheias de energia. >

Banda Casaca Crédito: Hecthor Murilo / Divulgação

Também sobem ao palco artistas como Dona Fran, Jackson Lima, Ubando, Kinho Sucupira, Back To The Past, Sheep & Parafina, entre outros nomes que movimentam a cena local.>

Cerveja artesanal e street food

O público também poderá curtir uma seleção especial de cervejas artesanais, com rótulos que vão do Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Participam da praça cervejeira marcas como Noi, Barba Ruiva, Ronchi, Vikings, Levit, Teresense, Marlin Azul, Mestra, Nova Estrela, Alquimistas, Hops Club e Trarko.>

Na parte gastronômica, a proposta é de street food com variedade e sabor. Entre as opções estão o Five Sport Bar, Brothers, Frango do Alemão, Humo Argentino, Dom Esfiha, além dos drinks criativos do Dose Dupla e sobremesas assinadas pela chef Jessica Cruz e pelo Te Quiero Churros.>

Espaço kids

Enquanto os adultos curtem os shows, os pequenos também têm vez no festival. O Ilha do Rock contará com uma área kids especial, com atividades recreativas comandadas pelo Tio Marcelo e pela equipe da Happy Kids, garantindo diversão segura e lúdica para as crianças.>

Programação

17 a 20 de julho (quinta-feira a domingo)

17/07 - Casaca (20h)

- Casaca (20h) 18/07 - Picnic Dogs (19h) | Sheep & Parafina (21h)

Picnic Dogs (19h) | Sheep & Parafina (21h) 19/07 - Kinho Sucupira (17h) |Cadu Caruzo (19h) | Black Jack (21h)

Versão Pirata (17h) | Ubando (20h) 24 a 27 de julho (quinta-feira a domingo)

24/07 - Jackson Lima (20h)

Jackson Lima (20h) 25/07 - Calibre de Rosas (19h) | Letal (21h)

Calibre de Rosas (19h) | Letal (21h) 26/07 - Nano Vianna (17h) | Dona Fran (19h) | Back To The Past (21h)

Nano Vianna (17h) | Dona Fran (19h) | Back To The Past (21h) 27/07 - Índios Urbanos (17h) | Clube Big Beatles (20h) >

Cantora Dona Fran vai estar na programação do Ilha do Rock Crédito: Instagram/@dona_fran/RC Films

Serviço

Ilha do Rock - 3ª edição

Data: 17 a 20 e 24 a 27 de julho

17 a 20 e 24 a 27 de julho Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória, próximo à entrada principal - Enseada do Suá, Vitória

Estacionamento externo do Shopping Vitória, próximo à entrada principal - Enseada do Suá, Vitória Horários: Quintas: 17h às 23h / Sextas: 17h à 00h / Sábados: 15h à 00h / Domingos: 15h às 23h

Quintas: 17h às 23h / Sextas: 17h à 00h / Sábados: 15h à 00h / Domingos: 15h às 23h Entrada gratuita >

