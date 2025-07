Dia do Rock

Filarmônica de Mulheres homenageia o rock com convidados no Sesc Glória

Ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 10. Entre os convidados estão Big Bat Blues Band, Luiza Pastore, Dona Fran e André Prando

Publicado em 15 de julho de 2025 às 09:00

Dona Fran e André Prando vão cantar junto com a Filarmônica de Mulheres Crédito: João Victor Lima/Melina Furlan/@universofazdeconta

A força da música clássica vai se encontrar com a energia do rock no palco do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, no dia 15 de julho, às 20h. A Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo apresenta o espetáculo “Pop Rock 2025 - Femes Convida”, uma noite vibrante que promete arranjos inéditos, grandes sucessos do gênero e convidados de peso da cena musical capixaba. >

Com regência e direção artística da maestrina Alice Nascimento, o concerto promete misturar o peso do rock com ritmos brasileiro. Afinal, o Dia do Rock é celebrado no último domingo, 13 de julho. Os ingressos já estão à venda no site Lets, com preços a partir de R$ 10.>

Entre os convidados confirmados estão a lendária Big Bat Blues Band, com mais de 30 anos de carreira; a atriz e cantora Luiza Pastore, que leva ao palco sua voz potente e presença marcante; o hitmaker Bruno Caliman, compositor de sucessos nacionais; e o músico Sandrera, com seu folk rock afiado.>

Também integram a noite o “cantautor” André Prando, conhecido por sua sonoridade visceral e independente, a cantora Naju, que recentemente foi convidada para cantar com a banda oficial de Amy Winehouse, a representante do rock autoral capixaba Dona Fran, e a banda Rock’Nejo.>

A cantora capixaba Naju, 22, chamouatenção da ex-banda da Amy Winehouse Crédito: Reprodução/Instagram/@najugw/@fabriciosaiter

A apresentação integra a série de Concertos 2025 e vai revisitar clássicos do pop rock com novos olhares e sonoridades, fundindo elementos da música erudita com a irreverência do rock. O espetáculo também celebra a trajetória do gênero dentro dos projetos do Instituto Todos os Cantos, dando continuidade a iniciativas como o Algazarra Coral.>

Serviço

Concerto “Pop Rock 2025 – Femes Convida”

Data: terça-feira (15)

terça-feira (15) Horário: 20h

20h Local: Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória

Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória Ingressos: A partir de R$ 10, disponível no site Lets >

