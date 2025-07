Ele voltou

Justin Bieber lança álbum e é elogiado nas redes sociais; ouça

Ao todo, são 21 músicas. O disco, o sétimo de Bieber, conta com participações de Gunna, Sexxy Red, Cash Cobain, Lil B, Eddie Benjamin e outros nomes. Dentre as músicas de maior destaque estão "All I Can Take", "Daisies" e "Dadz Love".>