'Clareou': grupo de pagode repudia Ivete Sangalo por nome escolhido em turnê

Pelas redes sociais, os membros do grupo se manifestaram contrários à escolha do nome e afirmam ter os direitos do nome registrados no INPI

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:48

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Imagem: Delmiro Junior | Shutterstock

O nome escolhido por Ivete Sangalo para sua nova turnê tem causado polêmica. Isso porque o grupo de pagode Clareou resolveu soltar uma nota de repúdio depois que descobriu que o projeto da cantora em homenagem ao samba e Clara Nunes (1942-1983) será o "Ivete Clareou".>

Pelas redes sociais, os membros do grupo se manifestaram contrários à escolha do nome e afirmam ter os direitos do nome registrados no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).>

"Tal registro garante ao grupo Clareou o uso exclusivo da marca dentro da classe correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados", diz um trecho do posicionamento.>

Segundo o grupo, houve uma tentativa de diálogo entre as partes, mas não teria ocorrido um acordo. E que agora tomará "todas as medidas cabíveis".>

"O Grupo Clareou expressa seu profundo desconforto e repúdio ao uso indevido de sua marca, bem como ao desrespeito à sua trajetória. Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo.">

IVETE SE POSICIONA E NEGA VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Por meio de sua assessoria de imprensa, Ivete e a Super Sounds, empresa responsável pela realização da turnê, afirmam que o uso da marca "Ivete Clareou" é absolutamente legítimo e não configura qualquer violação a direitos de terceiros.>

"Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, 'Grupo Clareou' (e não 'Clareou', como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade", diz parte do comunicado.>

A artista e a empresa ainda dizem que o título do projeto é formado pelo nome próprio da artista que lhe dá voz, amplamente reconhecida pelo público e com forte identidade no cenário musical nacional, acompanhado da expressão "Samba de Mainha", elementos que conferem originalidade e distintividade à marca.>

"Nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas", afirmam no posicionamento.>

"No entanto, os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento de imediato as tratativas", completa.>

