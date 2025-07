Sofrência

Silvanno Salles traz sucessos das antigas para show em Cariacica

Ícone do arrocha promete repertório repleto de sofrência e sucessos que embalaram os anos 2000

Publicado em 17 de julho de 2025 às 11:30

O rei do arrocha, Silvanno Salles Crédito: Adan Nascimento

Prepare-se para liberar a sofrência: Silvanno Salles, o autêntico "Rei do Arrocha", chega a Cariacica no próximo sábado, 19 de julho, com o show "Silvanno Salles das Antigas", na Matrix Music Hall. A noite promete ser um prato cheio para quem ama aqueles sucessos românticos que embalaram corações nos anos 2000. >

Nascido na Bahia, Silvanno virou referência no arrocha com seu jeito sofrido de cantar sobre amores intensos e desilusões. A fama de “cantor apaixonado” veio acompanhada de uma legião de fãs, dezenas de CDs e parcerias com nomes como Amado Batista, Ivete Sangalo e Bruno & Marrone. Em 2024, ele deu um passo além e fez sua primeira turnê internacional, passando por Lisboa.>

Cantor Silvanno Salles Crédito: Elder Freitas Fotografia

Agora, no Espírito Santo, o artista promete um show carregado de emoção e nostalgia. No setlist, não vão faltar as músicas que marcaram época e fizeram muita gente chorar, ou mandar indireta no MSN.>

A abertura da casa será às 22h, e os ingressos estão à venda pelo site Le Billet e na bilheteria da Matrix, com opções que vão de pista simples a mezanino. Para quem quiser curtir bem de perto, o front stage também está disponível.>

>

Serviço

Silvanno Salles das Antigas

Data : sábado (19)

: sábado (19) Local : Matrix Music Hall, Rua Waldemar Siepierski, nº 2, bairro Rio Branco, Cariacica

: Matrix Music Hall, Rua Waldemar Siepierski, nº 2, bairro Rio Branco, Cariacica Horário de abertura da casa : 22h

: 22h Classificação etária : 16 anos

: 16 anos Ingressos: disponíveis na bilheteria da Matrix e pelo site Le Billet

Valores (meia-entrada – sujeito a virada de lote): Pista: R$ 50; Área VIP / Front Stage: R$ 90; Mezanino: R$ 140 >

