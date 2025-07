Destaque nacional

Paola Hoffmann estreia no Drag Race Brasil com look de moqueca capixaba

Drag queen de Vila Velha emocionou o público ao levar para a passarela a tradição das paneleiras de Goiabeiras e as memórias afetivas da moqueca

Publicado em 16 de julho de 2025 às 10:21

A cultura capixaba ganhou destaque nacional com a estreia de Paola Hoffmann Van Cartier na segunda temporada de Drag Race Brasil. Natural de Vila Velha, ela escolheu um look inspirado na icônica panela de barro para representar as paneleiras de Goiabeiras e a tradicional moqueca capixaba no primeiro episódio do reality. >

“A ideia do look foi minha. Sou uma queen bem regionalista e queria levar essa identidade comigo para o palco do Drag Race. A moqueca capixaba é um patrimônio cultural intocável, assim como as paneleiras de barro”, contou Paola em entrevista exclusiva para HZ. O figurino foi desenvolvido por Rubi Ocean, participante da primeira temporada do programa. >

Esse sabor me transporta para as boas lembranças da infância

Assim escreveu Paola em seu perfil no Instagram, ao apresentar a produção usada na passarela. Com elementos que remetem à arte das paneleiras e à culinária típica do Espírito Santo, o vestido foi feito de forma artesanal e costurado à mão.>

Paola Hoffmann usa look de moqueca capixaba na estreia de Drag Race Brasil Crédito: Anderson Rangel / Ediçao @doladodk

Segundo Paola, a reação dos jurados ao look foi imediata: “Eles captaram a referência na hora: moqueca capixaba, panela de barro. Foi muito legal. E as outras concorrentes ficaram desesperadas quando me viram vestida assim, eu era a mais bela, a mais bem vestida”, brinca. >

A drag queen garante que o Espírito Santo continuará sendo uma presença constante nos próximos episódios: “O público pode esperar elegância, versatilidade e, claro, mais do Espírito Santo. Sempre que eu puder levar minha cultura e minha arte, vou levar comigo. Sempre”. >

Sobre o Drag Race Brasil

Durante a competição, Paola e outras nove participantes enfrentam desafios semanais que colocam à prova diferentes habilidades, como comédia, canto, atuação e costura. A cada episódio, as melhores seguem na disputa, enquanto as que ficam entre as piores encaram uma batalha de Lip Sync, dublando uma música para tentar permanecer no programa. Quem não se destaca ouve o temido “Sashay, pode ir” e deixa o palco.>

Original dos Estados Unidos, o Drag Race é apresentado por RuPaul e já soma 15 temporadas. No Brasil, o comando fica por conta de Grag Queen, vencedora do reality internacional Queen of the Universe. A bancada de jurades da segunda temporada é composta ainda pelo estilista Dudu Bertholini e pela comediante Bruna Braga.>

O programa está disponível com exclusividade no Prime Video, com novos episódios lançados semanalmente.>

