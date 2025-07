Teatro

Peça estrelada por Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill chega ao ES

Vitória recebe montagem consagrada da dramaturgia contemporânea, com grandes nomes da televisão em cena e ingressos a partir de R$ 19,80

O premiado espetáculo "Três Mulheres Altas", escrito por Edward Albee, chega ao palco do Teatro Universitário da Ufes nos dias 2 e 3 de agosto, com sessões às 20h e às 17h. A montagem conta com um trio de peso: Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill, em um drama aclamado que trata com sensibilidade e profundidade a passagem do tempo e os dilemas femininos ao longo da vida.

A peça, que venceu o Prêmio Pulitzer de Teatro nos anos 1990, retrata a trajetória de uma mesma mulher em três fases distintas, juventude, maturidade e velhice, representadas por personagens nomeadas como A, B e C. No palco, Suely Franco vive a idosa A, que relembra a vida de forma confusa.

Com mais de 150 apresentações realizadas em diversas capitais brasileiras, a montagem chega a Vitória consolidada como uma das mais bem-sucedidas temporadas da cena nacional recente. A peça tem duração de 1h40, é indicada para maiores de 12 anos e é dirigida por Yara de Novaes, com produção da WB Produções.

Já Suely Franco, com mais de seis décadas de carreira, é o pilar emocional da encenação, enquanto Nathalia Dill, que conquistou o público na TV com papéis marcantes, entrega uma atuação contida e precisa como a jovem racional.

Os ingressos estão à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, com valores populares a partir de R$19,80. A última sessão do espetáculo contará com intérprete de Libras, promovendo acessibilidade ao público com deficiência auditiva.