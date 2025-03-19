Circuito em Vitória terá peças de Lilia Cabral, Heloísa Périssé e Marcelo Serrado

Lilia Cabral, Heloísa Périssé, Marcelo Serrado, Nathalia Dill, Deborah Evelyn e Suely Franco Crédito: Bob Sousa/Pino Gomes/Guga Melgar

O 17º Circuito Cultural Unimed Vitória chega em 2025 com uma programação de peso, trazendo ao Espírito Santo grandes nomes da dramaturgia brasileira. Lilia Cabral, Heloísa Périssé, Marcelo Serrado, Nathalia Dill e Deborah Evelyn são alguns dos talentos que se apresentarão no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, ao longo do ano.

Considerado um dos mais tradicionais projetos de eventos culturais em atividade no ES, o circuito promete espetáculos de alta qualidade, acessíveis ao público capixaba. Os ingressos para as peças de teatro poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro Universitário da Ufes e online pelo site Sympla.

Lilia Cabral sobe ao palco com a peça “A Lista” Crédito: Bob Sousa

Além disso, Clientes Unimed Vitória têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro, com limite de dois ingressos por cliente. A programação contará com teatros, concertos e música para todos os gostos. Entre os destaques, o espetáculo infantil “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”.

Programação teatral

A programação teatral começa no dia 27 de abril, com a comédia “Avesso do Avesso”, estrelada por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado. A peça apresenta seis histórias de casais em situações irreverentes e promete arrancar muitas risadas. Atualmente, Serrado está no elenco de “Beleza Fatal”, sucesso do Max.

Nos dias 2 e 3 de agosto, será a vez do premiado espetáculo “Três Mulheres Altas”, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill. O clássico de Edward Albee retrata a trajetória de três mulheres de diferentes gerações, abordando memórias, conflitos e emoções profundas. O espetáculo rendeu a Deborah Evelyn o Prêmio APTR de Melhor Atriz.

Espetáculo “Três Mulheres Altas”, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill Crédito: Pino Gomes

Já nos dias 12, 13 e 14 de setembro, Lilia Cabral sobe ao palco com “A Lista”, peça criada no início da pandemia e aclamada pelo público. Atualmente no ar na novela das seis da TV Globo, “Garota do Momento”, a atriz interpreta uma aposentada de Copacabana que tem sua rotina transformada pelo convívio com uma vizinha mais jovem.

O Circuito Cultural Unimed Vitória encerra sua programação teatral em outubro, com o espetáculo infantil “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”, que terá duas sessões:

Dia 3 – sessão gratuita para escolas públicas

– sessão gratuita para escolas públicas Dia 4 – sessão aberta ao público, com ingressos trocados por 1kg de alimento não-perecível

Concertos e música

A programação também inclui concertos especiais ao longo do ano. O evento de abertura acontece em 20 de abril, com a apresentação de “Páscoa”, uma homenagem à obra de Mozart, reunindo o Quarteto de Cordas e Piano da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo, Coral Unimed Vitória, Coral Musicar de Guarapari e solistas, sob a regência de Alice Nascimento.

No dia 20 de agosto, o Coral Unimed Vitória apresenta “A Voz do Coração”, com um repertório dedicado à música popular. Em 22 de outubro, o concerto “Bach 250” homenageia o compositor alemão que revolucionou a música clássica.

Já em 6 de dezembro, o encerramento do Circuito será marcado pelo tradicional espetáculo “Chegou o Natal 2025”, realizado pelo Instituto Todos os Cantos, no Teatro do Centro Cultural SESC Glória. O repertório trará melodias natalinas e músicas brasileiras. Os ingressos serão vendidos a preços populares.

Realizado pela WB Produções, nos últimos anos, o Circuito Cultural Unimed Vitória trouxe ao público capixaba mais de 100 espetáculos, além de oficinas sociais e culturais com grandes artistas, impactando mais de 100 mil pessoas. "O projeto amplia o acesso à cultura, valoriza a arte regional, promove bem-estar e reafirma o compromisso social da Unimed Vitória em transformar vidas para além da saúde", afirma o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

"Por ser um projeto realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, temos contrapartidas sociais essenciais, como os programas das peças em Braille, intérprete de Libras em todas as apresentações e doação de ingressos para instituições sociais - ferramentas que democratizam o acesso à cultura e fazem a arte chegar cada vez mais longe”, frisa Wesley Telles, CEO da WB Produções.

PROGRAMAÇÃO