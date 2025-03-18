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Projeto gratuito

Vencedor do 'The Voice Brasil' participa de projeto musical em comunidades do ES

"Música para Todos", que acontece neste mês, tem o objetivo de aproximar crianças e jovens da arte e da cultura
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Março de 2025 às 09:30

O campeão do The Voice Brasil, Ivan Barreto, desembarca em Vitória
O campeão do The Voice Brasil, Ivan Barreto, desembarca em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/Bella Pinheiro/Gshow
O grande campeão da 12ª temporada do The Voice Brasil, Ivan Barreto, desembarca no Espírito Santo para uma missão especial: inspirar crianças e adolescentes ao compartilhar sua trajetória de vida e superação através da música. Ele participa do projeto "Música para Todos", idealizado pelo cantor capixaba Felipe Azevedo.
Com o objetivo de aproximar crianças e jovens da arte e da cultura, o projeto acontece entre os dias 22 e 29 de março em diversas comunidades da Grande Vitória. Serão oferecidas oficinas gratuitas de música, promovendo a inclusão social e mostrando que a arte pode ser um caminho de transformação.

Uma história de superação

Nascido em Cabo Frio (RJ), Ivan Barreto cresceu em uma comunidade marcada pela violência e desafios socioeconômicos. No entanto, foi sua paixão pela música que o impulsionou a buscar novas oportunidades.
Eu não me deixei levar pelas dificuldades ao meu redor. Meus pais sempre me orientaram e investiram na minha educação, o que foi fundamental para que eu seguisse outro caminho”
Desde cedo, ele conciliou trabalho e estudos – começou a trabalhar na roça aos 12 anos para ajudar no sustento da família. Foi na igreja que aprendeu a tocar e se apaixonou pela música, que se tornou seu maior propósito. “A vida não é apenas sobre onde queremos chegar, mas sobre o caminho que percorremos e o legado que deixamos”, reflete.
Hoje, Ivan é um artista consolidado e usa sua voz para inspirar outras pessoas. “Sei que muitas dessas crianças vivem realidades semelhantes à minha, e quero mostrar que há outras possibilidades para elas. A música transformou minha vida e pode transformar a delas também”, afirma.

Experiência musical e apresentações especiais

O "Música para Todos" oferecerá oficinas gratuitas de canto, guitarra, bateria e composição em rap, proporcionando uma vivência musical única.
“A música tem um poder imenso de transformação e inclusão, especialmente em locais onde o acesso à cultura ainda é restrito. Nosso objetivo é plantar uma semente para que essas crianças possam se conectar verdadeiramente com esse universo”, explica Felipe Azevedo.
O cantor capixaba Felipe Azevedo é o idealizador do
O cantor capixaba Felipe Azevedo é o idealizador do "Música para Todos" Crédito: Leonardo Vinco
  • As oficinas serão realizadas em diferentes comunidades da Grande Vitória:
  • 22 de março – 8h e 14h | Centro de Treinamento (Cetaf) – Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • 25 de março – 14h | Casa de Atendimento e Orientação à Crianças e Adolescentes (Caoca) – Maria Ortiz, Vitória
  • 27 de março – 14h | Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente (Rede Aica) – Novo Horizonte, Serra
  • 29 de março – 8h e 14h | Associação Recreativa Águia Branca – Nova Palestina, Cariacica
Cada dia de evento será encerrado com um pocket show ao vivo, no qual Felipe Azevedo e Ivan Barreto dividirão os vocais acompanhados por banda completa, levando ao público um repertório diverso e emocionante.

Produção e Apoio

O projeto "Música para Todos" conta com a produção da renomada Blacy Gulfier, responsável pela preparação vocal de artistas como Thiaguinho, Marina Sena, Luísa Sonza e Gloria Groove, além de sua atuação em programas como Show dos Famosos (Globo) e The Four (Record).
O cantor capixaba Felipe Azevedo é o idealizador do
O cantor capixaba Felipe Azevedo é o idealizador do "Música para Todos" Crédito: Leonardo Vinco
Além disso, o projeto tem apoio técnico do espetáculo "Ready to Rock", que estreou com sucesso em Vitória e será apresentado em São Paulo, no Teatro Bradesco, no dia 15 de maio.

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