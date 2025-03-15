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Música do ES

Renan, VYSSKY e Taty Cintra: veja os lançamentos do "Tocou, Pocou"

HZ ainda traz o projeto "Ao Regente do Coro", idealizado por Petrônio Pereira Júnior, que reúne 47 vozes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Março de 2025 às 11:00

Renan lançou sua nova faixa
Renan lançou sua nova faixa "Adrenalina" Crédito: Reprodução/Instagram/@renanburlamaqui
Seja no coral gospel, no rap, no pop ou no rock, o Espírito Santo segue revelando talentos e lançamentos musicais cheios de identidade e emoção. De um projeto que envolve 47 vozes a um rap que traduz resiliência, passando pela força feminina no pop e a adrenalina de um novo hit, confira os artistas que estão movimentando a cena capixaba.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"DEUS ESTÁ NO CONTROLE" – PROJETO AO REGENTE DO CORO

O projeto "Ao Regente do Coro", idealizado por Petrônio Pereira Júnior, reúne 47 vozes em uma experiência única de aprendizado e gravação profissional. Com 15 anos de carreira e aluno do Bacharelado em Canto Erudito na FAMES, Petrônio lidera um trabalho interdenominacional que envolve alunos de várias igrejas evangélicas.
A música "Deus Está no Controle" reflete uma realidade vivida por muitos: a luta contra pensamentos e sentimentos que tentam afastar as pessoas de seu propósito. A canção é um clamor para lembrar que Deus guia tudo e que nada pode nos separar do Seu amor. O projeto começou em 2023, foi finalizado em janeiro de 2025, e já está dando início a uma nova fase, ampliando o número de alunos.

"FANTASMA" – VYSSKY

Depois de dois anos longe da música, VYSSKY, nome artístico de Mateus Filgueiras Paixão, retorna com força total no rap/trap com a faixa "Fantasma". A canção simboliza sua volta aos estúdios e às rimas afiadas, trazendo referências de filmes como "O Show de Truman" e "Forrest Gump," além de citações do filósofo Nietzsche e da Bíblia.
Com uma lírica afiada, VYSSKY faz analogias inteligentes, como a comparação com Ronaldinho Gaúcho – “Bruxo que nem R10, na caneta eu sou crack” – e o icônico vilão Dick Vigarista, que sempre chega na frente, mas nunca vence. A música reflete sua trajetória de superação e seu compromisso com valores como honra, lealdade e verdade. Para ele, erros são aprendizados e fazem parte do caminho para o sucesso.

"ESSA SOU EU" – TATY CINTRA

Coragem, autenticidade e representatividade feminina dão o tom do singl de Taty Cintra, intitulado "Essa Sou Eu". A cantora, que transita entre o pop e a MPB, tem como referências em grandes nomes como Taylor Swift, Liniker, Iza e Ivete Sangalo. Após anos de trabalho com bandas de pop rock e shows solo, ela agora aposta em um novo momento, apresentando ao público faixas inéditas, incluindo seu próximo lançamento.

"ADRENALINA" – RENAN

Quem gosta de emoção e intensidade vai se identificar com "Adrenalina", novo lançamento de Renan. A canção mistura melodia envolvente e uma letra marcante, explorando sentimentos profundos e dilemas amorosos.
O single faz parte do primeiro EP do artista, que já tem mais dois lançamentos previstos nos próximos meses. Com uma sonoridade vibrante, "Adrenalina" promete conquistar os ouvintes e marcar presença nas playlists.

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