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Humor

Rafael Infante desembarca no ES com espetáculo em Vitória e Cachoeiro

Com humor afiado e muitas reflexões, ator e comediante apresenta show “O Diabo Escolhe o Dedo”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Março de 2025 às 14:30

O ator e comediante Rafael Infante desembarca no ES
O ator e comediante Rafael Infante desembarca no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelinfante
O ator e comediante Rafael Infante desembarca no Espírito Santo para duas apresentações especiais do espetáculo “O Diabo Escolhe o Dedo”. As sessões acontecem no dia 20 de março, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, e no dia 21 de março, no Sesc de Cachoeiro de Itapemirim.
Conhecido por seu talento multifacetado e presença cativante, Infante promete levar aos capixabas uma experiência única, misturando humor, música e reflexões sobre a sociedade contemporânea. Os ingressos para os dois shows já estão disponíveis pelo site Ingresso Digital, com preços entre R$ 60 e R$ 120.
No espetáculo, ele questiona quem tem coragem de se expor para si mesmo, habitar a zona desconfortável do autoconhecimento e sustentar uma análise diante de todos. Com sua habilidade de criar personagens envolventes, o humorista provoca risos e reflexões em uma apresentação dinâmica e interativa.
Com uma carreira consolidada no humor, Rafael Infante iniciou sua trajetória no grupo de improvisação Avacalhados e se tornou um dos grandes nomes do Porta dos Fundos. No teatro, protagonizou o solo “Infantaria”, assistido por mais de 400 mil espectadores em diversas cidades do país.

SERVIÇO 

  • Vitória
  • Quando: 20 de março (quinta-feira)
  • Horário: 1ª sessão: 18h30 | 2ª sessão: 20h
  • Onde: Sesi de Jardim da Penha
  • Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, disponíveis no site Ingresso Digital

  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Quando: 21 de março (sexta-feira)
  • Horário: 20h
  • Onde: Sesc de Cachoeiro
  • Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, disponíveis no site Ingresso Digital

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