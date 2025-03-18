Rafael Infante desembarca no ES com espetáculo em Vitória e Cachoeiro

O ator e comediante Rafael Infante desembarca no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelinfante

O ator e comediante Rafael Infante desembarca no Espírito Santo para duas apresentações especiais do espetáculo “O Diabo Escolhe o Dedo”. As sessões acontecem no dia 20 de março, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, e no dia 21 de março, no Sesc de Cachoeiro de Itapemirim

Conhecido por seu talento multifacetado e presença cativante, Infante promete levar aos capixabas uma experiência única, misturando humor, música e reflexões sobre a sociedade contemporânea. Os ingressos para os dois shows já estão disponíveis pelo site Ingresso Digital, com preços entre R$ 60 e R$ 120.

No espetáculo, ele questiona quem tem coragem de se expor para si mesmo, habitar a zona desconfortável do autoconhecimento e sustentar uma análise diante de todos. Com sua habilidade de criar personagens envolventes, o humorista provoca risos e reflexões em uma apresentação dinâmica e interativa.

Com uma carreira consolidada no humor, Rafael Infante iniciou sua trajetória no grupo de improvisação Avacalhados e se tornou um dos grandes nomes do Porta dos Fundos. No teatro, protagonizou o solo “Infantaria”, assistido por mais de 400 mil espectadores em diversas cidades do país.

SERVIÇO