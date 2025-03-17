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Internet

Youtuber famoso faz vídeo sobre o perfil dos capixabas: "Quer a gente longe"

Vídeo do canal 'Matando Matheus a Grito' já ultrapassou 279 mil visualizações e gerou debate entre internautas; assista
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Março de 2025 às 12:33

Matheus Marx, do canal Matando Matheus a Grito
Matheus Marx, do canal 'Matando Matheus a Grito' Crédito: Reprodução/Youtube/Matando Matheus a Grito
O Espírito Santo virou assunto nas redes sociais após o lançamento do mais novo vídeo do canal 'Matando Matheus a Grito', comandado pelo youtuber Matheus Marx. Com o título provocativo "O capixaba quer a gente longe do Espírito Santo", o vídeo aborda de forma bem-humorada o jeito único – e, por vezes, polêmico – dos capixabas, destacando características que já viraram piada na internet.
Para isso, Matheus reuniu diversas referências de produtores de conteúdo locais, como Renan Mendes e Lara Santana, além de vídeos de pessoas que, mesmo sendo de outros estados, vivem no Espírito Santo e compartilham suas experiências com a cultura local.
Vídeos do influenciador Renan Mendes foram destaque no canal Matando Matheus a Grito
Vídeos do influenciador Renan Mendes foram destaque no canal Matando Matheus a Grito Crédito: Reprodução/Youtube/Matando Matheus a Grito
Entre os principais pontos discutidos, estão a suposta aversão dos capixabas a visitas em casa, a fama de não serem muito chegados a dar "bom dia", o atendimento ruim em lojas e restaurantes e a relutância em divulgar os próprios pontos turísticos. Segundo ele, o capixaba parece não querer visitantes em seu próprio estado.
No vídeo, que já ultrapassou 279 mil visualizações, Matheus também compartilha memórias de infância, relembrando os verões que passava com a família em Piúma, no litoral Sul capixaba. Ele fala sobre a nostalgia das férias na cidade e brinca com algumas das peculiaridades dos moradores.
Nos comentários, muitos internautas concordaram com as observações do youtuber, destacando que já perceberam essas mesmas características no dia a dia. Outros, no entanto, defenderam que tudo não passa de exagero e estereótipo. O debate rendeu diversas reações e impulsionou ainda mais a discussão sobre o comportamento dos capixabas.

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