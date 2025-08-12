"Topa uma Segunda?"

Rodrigo Sant'Anna revela detalhes de peça sobre sexo que chega ao ES

Em conversa com HZ, humorista fala sobre quebra de tabu e promete risadas. Serão duas sessões neste fim de semana, em Vitória

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:29

Humorista faz trocadilhos e até nomeia partes íntimas Crédito: Divulgação / Wallace Mendonça

"Viva a sua segunda como se fosse a primeira, pois ela pode ser a última". É assim que o ator, dublador e humorista Rodrigo Sant'Anna define o "Topa uma Segunda?", seu novo projeto teatral que chega a Vitória nos dias 16 e 17 de agosto, no Teatro da Ufes.

O espetáculo aborda temas como sexo e relações amorosas e chega também com a proposta de desmistificar o assunto. "Falar de sexo é sempre um tabu, um 'senta aqui, vamos conversar', e nesse espetáculo eu dou até nome às partes íntimas, muitas vezes têm mães e filhos na plateia, é bem legal", declarou Rodrigo a HZ.

"Eu batizo uma parte íntima de Pedro Bial: te enrola, te enrola e no final acaba sempre em uma conversa" Rodrigo Sant'Anna

Sem muito spoiler, ele ainda conta que a peça surge de uma situação com a mãe, e por isso a plateia do "Topa uma Segunda?" pode sair de lá tratando o assunto de forma mais natural.

Famoso também por personagens interpretados no cinema e na TV, Rodrigo conta que a experiência no teatro é diferente. "É bem legal essa interação com o público, o espetáculo é bem interativo, e já aconteceu de tomar um novo rumo. Eu geralmente pergunto o que as pessoas fazem e teve uma moça que respondeu que ela é 'Real Estate', eu nem sabia o que era, perguntei o que ela fazia e ela disse que vendia imóveis. Eu na hora falei: 'corretora então, né?' E isso bombou nas redes sociais, mesmo sem ter relação com sexo. Então, cada espetáculo é um espetáculo", frisou.

O humorista conta ainda que se sente em casa sempre que vem ao Espírito Santo, muito pelo fato de o Estado ter características parecidas com o Rio de Janeiro, como a Terceira Ponte. "Aquela ponte que liga uma cidade a outra me lembra a Rio-Niterói, uma ponte famosa lá do Rio, e teve uma época que eu sentia muita saudade de casa enquanto rodava o Brasil, então eu tenho uma relação de afeto com o Estado em geral".

Sobre o que o público capixaba pode esperar? Segundo ele mesmo, o que sempre procura trazer, muitas risadas e alegria.

O nome "Topa uma Segunda?" vem de uma segunda vez mesmo, no sentido mais literal, mas eu também faço uma desconstrução e é sobre as segundas chances que a vida nos dá

Serviço

"Topa uma Segunda?" com Rodrigo Sant'Anna

Data : 16 de agosto, às 20h, e 17h de agosto, às 17h

Local : Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Vitória

Ingressos no Sympla

