Site de aluguel de barcos chega ao Espírito Santo; saiba como funciona

Plataforma Bn Boats chegou ao Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/@bnboats

já tem barcos disponíveis no Estado. Um aplicativo nos moldes Uber Airbnb , só que do ramo náutico. O Bn Boats chega ao Espírito Santo com uma proposta de aluguel de barcos que vem fazendo sucesso por todo Brasil. Através da plataforma, proprietários de barcos podem alugar suas embarcações por determinados períodos e com preços acessíveis. Inclusive

Segundo Marcos Moller, idealizador do site, a ideia da plataforma surgiu a partir de uma análise sobre os custos envolvidos em ter uma embarcação. Por conta dos gastos elevados, como manutenção e marinheiro, uma alternativa para ajudar financeiramente a manter o barco em atividade, foi colocar em prática esse esquema de aluguel.

O nosso negócio sempre foi marina, garagem de barco. Sempre assistimos todos os problemas e custos envolvidos em ter uma embarcação. E de uns anos pra cá, a gente acompanhou essa nova mentalidade.de alugueis de carro, imóveis e até de aeronaves. Então entendemos que era hora dos barcos também entrarem nessa onda de compartilhamento do usufruto, do patrimônio

A empresa nasceu em Ilhabela, São Paulo, mas já conquistou todo Brasil . Há locações no Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São mais de 400 barcos cadastrados.

No site, é possível alugar escunas, lanchas, iates, veleiros, botes, pesqueiros e até catamarãs.“O cara que tem um barco menor, também consegue rentabilizar. É ganho para todos os lados. A gente nota que é uma democratização da Náutica através de um valor muito acessível”.

Através da plataforma, o dono do barco tem todo o controle. Ele estabelece as datas que a embarcação ficará disponível para alugar, limita a capacidade de marinheiros a bordo, bem como o horário do passeio. Por exemplo, um barco pequeno pode ser alugado por R$ 250 reais a hora

Além disso, existem muitos serviços colocados junto com os barcos. Vários disponibilizam equipamentos de mergulho, pé de pato, máscara, boias, macarrões e prancha de stand-up. Também tem opções de serviço de comida a bordo, chamado de passeio gourmet. “Muita gente faz churrasco a bordo para os convidados. Alguns têm até chefe a bordo, para os mais sofisticados”.