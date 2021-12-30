"Dia de Patrão": saiba como alugar uma lancha na Grande Vitória

"Verãozão" começando, dias de sol cada vez mais quentes e você trancado em casa? Claro que não!!!! Saiba que, tirando o "escorpião do bolso" ou mesmo fazendo uma vaquinha com familiares e amigos, dá tranquilamente para passar um dia maravilhoso a bordo de um barco, iate ou veleiro, navegando e curtindo as belezas da baía da Grande Vitória. Um verdadeiro "Dia de Patrão".
"HZ", parceirão, conversou com empresários e empresas que alugam lanchas, barcos e veleiros e dá detalhes de valores e tipos de embarcações para locar, especialmente na estação mais quente do ano.
Ah, sim: eles garantem que crise é uma palavra que o turismo náutico não conhece nem durante a pandemia. Até famosos, como os ex-"BBBs" Bil Araújo e André Martinelli, entraram na onda, curtindo um dia de sol a bordo de uma lancha na Grande Vitória.
"Na pandemia, o setor cresceu ainda mais. As pessoas buscaram uma forma de confraternizar com segurança e escolheram o turismo náutico para curtir, bem longe das aglomerações. Sem exageros, o setor cresceu quase 200% nesta época", afirma Pablo Huber, do Lanchas Vitória, informando que os aluguéis são feitos em sistema de charter (excursão turística) e também detalhando que, nesta época do ano, chega a locar cerca de 25 embarcações por mês.
"As lanchas têm camarote, banheiro e churrasqueira. Além disso, temos uma tripulação e condutores preparados para atender os passageiros, usando máscaras e higienizando os espaços. Os valores estão bem acessíveis. Há opções a partir de R$ 2 mil reais, em um passeio para nove pessoas, que dura cerca de seis horas. Se dividir para todo mundo, cabe no bolso", acredita.
Entre as rotas mais tradicionais, estão pontos turísticos como Ponta Formosa, Camburi, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Baía das tartarugas, Museu da Vale, Ilha das Caieiras, Morro do Moreno, ilha da Baleia e a Praia da Costa, só para citar alguns. "Normalmente, os clientes também optam por parar no restaurante Di Marino (fundeado na prainha da Glória, em Vila Velha)", detalha Huber.
EXPERIÊNCIA
À frente da Nauticaone, empresa que aluga barco à vela, veleiros e catamarãs, Edmar Zouain afirma que, além do passeio convencional, também oferece uma experiência imersiva, se assim podemos dizer: a possibilidade de passar uma noite em um veleiro, ancorado em Vitória, próximo à Praia da Guarderia, na Enseada do Suá.
"Alugamos um veleiro para quatro pessoas viverem a experiência oceânica de pernoitar a bordo. Há duas cabines, banheiros e churrasqueira. A sensação de ver o nascer do sol no mar é indescritível", acredita, dizendo que, para o verão, deve começar a locar um catamarã.
"Será para eventos, aniversários e despedidas de solteiro. A expectativa é que comporte 12 pessoas. Nessa época do ano, a demanda por locação de embarcações náuticas é muito grande e oferecemos toda estrutura para um lazer seguro e familiar", complementa.
Abaixo, confira algumas empresas da Grande Vitória que oferecem serviços de locações náuticas:
- LANCHA VITÓRIA
- Diariamente, embarque na Praia do Suá, próximo à Capitania dos Portos. Passeios por pontos turísticos de Vitória e Vila Velha: Ponta Formosa, Camburi, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Baía das tartarugas, Galhetas de fora e de Dentro, Canal de Vitória, Museu das Vale, Ilha das Caieiras, Morro do Moreno, ilha da Baleia, Praia do Bananal e Praia Secreta, Praia do Governador, Praia da Sereia, Pedra do Sapo, Praia da Costa, Ilhas Pituã e Itatiaia.
- Informações: pela internet ou pelo telefone (27) 99989-1967 (Pablo Huber)
- Valores: A partir de R$ 2 mil, passeio para nove pessoas, com cinco horas de duração. O valor mais alto é R$ 4 mil, para 18 pessoas, com passeio de seis horas de duração. Com horários a definir pelo cliente
- NÁUTICA ONE
- Barco à vela: com capacidade para quatro pessoas, o passeio custa R$ 250, a hora, com navegação entre as Ilhas do Boi e do Frade, em Vitória. Diariamente
- Veleiro: transporta até dez pessoas entre Vitória e Vila Velha, por 2h30, e fica fundeado na Curva da Jurema para momentos de lazer. Valor: R$ 120 por pessoa, com o mínimo de seis passageiros. Diariamente
- Pernoite no veleiro: Para até quatro pessoas, com barco ancorado na Praia da Guarderia (Enseada do Suá, Vitória). Com cabines, banheiros e churrasqueira. Valor a combinar.
- Catamarã: locações para festas, eventos de aniversário, confraternizações e despedida de solteiro. Para até 12 pessoas. Valor a combinar, a partir de janeiro
- Contato pela internet ou pelo telefone (27) 988467001 (Edmar Zouain)
- GARANTIA
- Embarque atrás do Hortomercado de Vitória, na Capitania dos Portos
- Os valores das lanchas variam entre R$ 2 mil a R$ 4 mil reais, para 8 a 16 pessoas. Ao todo, são cinco horas de passeio diários
- Passeio pela baía de Vitória, Museu Vale, Farol de Santa Luzia, entre outros, e uma parada para almoço no restaurante marítimo Di Marina (Vila Velha) ou churrasco na Ilha do Frade (Vitória)
- Informações: pela internet ou pelos telefones 3317-3408 e (27) 99921-7261 (Gabriel Parrini)
- NÁUTICA 027
- Passeio em volta da baía de Vitória com duas opções. Embarcação para 11 pessoas, saindo da Marina 5 Pontes (Centro, Vitória) indo até a Ilha do Frade, com seis horas de passeio. Valor: R$ 2,9 mil
- Embarcação para 14 pessoas, saindo do Iate Clube de Vitória, com embarque na Capitania dos Portos até a Ilha do Frade. Valor: R$ 3,9 mil.
- Saídas sempre às 12h, todos os dias da semana
- Informações: pela internet ou pelo telefone (27) 99852-1017 (Pâmela Louzada)