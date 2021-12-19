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Realidade virtual

Vai um passeio virtual pelo galpão das paneleiras? Game traz a experiência

Produto desenvolvido por alunos da Faesa leva os usuários a viverem a experiência de visitar e conhecer a história e o ofício registrado como Patrimônio Imaterial por meio da tecnologia de realidade virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:00

Estudantes Universitários criam game de realidade virtual sobre as paneleiras de Goiabeiras
Estudantes Universitários criam game de realidade virtual sobre as paneleiras de Goiabeiras Crédito: Reprodução
Você conhece a história e o galpão das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória? Saiba que dá para fazer isso sem precisar sair de casa. Estudantes universitários que cursam Jogos Digitais e Jornalismo na Faesa criaram um game que proporciona uma experiência imersiva por meio da realidade virtual na cultura das paneleiras, e foi disponibilizado para download gratuito no último dia 13 de dezembro.
O objetivo é promover um dos símbolos da cultura capixaba para o mundo. Qualquer pessoa pode acessar o portal de jogos itch.io e baixar o software. Com o uso de um dispositivo de VR, um óculos de realidade virtual próprio para o jogo, o usuário vive a experiência de estar virtualmente no galpão das paneleiras, em Goiabeiras, e poderá interagir com uma série de conteúdos sobre a história e cultura dessa tradição capixaba.
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa
No game, é possível ver e ouvir o som do mangue de onde é tirado o barro para a produção das panelas, ouvir som da raspagem das panelas na confecção, ver todo o processo por meio de fotos e conhecer as paneleiras em vídeos e podcasts.
O projeto teve início com muita pesquisa e visitas dos estudantes de Jornalismo ao galpão das paneleiras para entrevistas e captação de todo o material que compõe o jogo, batizado de "Um mergulho na cultura das paneleiras de Goiabeiras". Para a professora do curso de Jornalismo do Centro Universitário, Mirella Bravo, o resultado foi surpreendente e representa uma entrega valiosa para a sociedade, que tem a memória preservada e acessível de uma forma inovadora.
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa
A docente explica que o jogo dialoga com o registro e preservação de memórias por meio da tecnologia, numa linguagem mais próxima das novas gerações. "O jornalismo é uma profissão de infinitas possibilidades, em que o profissional tem a habilidade técnica de transitar em diferentes espaços com o objetivo de tornar a informação acessível à população", afirma.
Após o levantamento e produção do conteúdo, foi a vez dos estudantes de Jogos Digitais entrarem em cena para realizar toda a construção do ambiente virtual em que a exposição poderá ser acessada. O professor do curso de Jogos Digitais da instituição e coordenador do projeto, Victor Hugo Körting, explica que o trabalho foi realizado com a maior riqueza de detalhes possíveis, mas que ainda tem muito potencial de crescimento.
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória
Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa
“Foi uma experiência única para todos os envolvidos, que tiveram a oportunidade de conhecer de forma tão profunda a cultura capixaba e viabilizaram uma forma para ela poder alcançar ainda mais pessoas. Estamos apresentando um protótipo com enorme potencial evolutivo e as ideias não param para que o projeto continue, tendo em vista sua relevância para a história e cultura capixaba”, destaca o professor.

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