Vai um passeio virtual pelo galpão das paneleiras? Game traz a experiência

Estudantes Universitários criam game de realidade virtual sobre as paneleiras de Goiabeiras Crédito: Reprodução

Você conhece a história e o galpão das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória? Saiba que dá para fazer isso sem precisar sair de casa. Estudantes universitários que cursam Jogos Digitais e Jornalismo na Faesa criaram um game que proporciona uma experiência imersiva por meio da realidade virtual na cultura das paneleiras, e foi disponibilizado para download gratuito no último dia 13 de dezembro.

O objetivo é promover um dos símbolos da cultura capixaba para o mundo. Qualquer pessoa pode acessar o portal de jogos itch.io e baixar o software. Com o uso de um dispositivo de VR, um óculos de realidade virtual próprio para o jogo, o usuário vive a experiência de estar virtualmente no galpão das paneleiras, em Goiabeiras, e poderá interagir com uma série de conteúdos sobre a história e cultura dessa tradição capixaba.

Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa

No game, é possível ver e ouvir o som do mangue de onde é tirado o barro para a produção das panelas, ouvir som da raspagem das panelas na confecção, ver todo o processo por meio de fotos e conhecer as paneleiras em vídeos e podcasts.

O projeto teve início com muita pesquisa e visitas dos estudantes de Jornalismo ao galpão das paneleiras para entrevistas e captação de todo o material que compõe o jogo, batizado de "Um mergulho na cultura das paneleiras de Goiabeiras". Para a professora do curso de Jornalismo do Centro Universitário, Mirella Bravo, o resultado foi surpreendente e representa uma entrega valiosa para a sociedade, que tem a memória preservada e acessível de uma forma inovadora.

Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa

A docente explica que o jogo dialoga com o registro e preservação de memórias por meio da tecnologia, numa linguagem mais próxima das novas gerações. "O jornalismo é uma profissão de infinitas possibilidades, em que o profissional tem a habilidade técnica de transitar em diferentes espaços com o objetivo de tornar a informação acessível à população", afirma.

Após o levantamento e produção do conteúdo, foi a vez dos estudantes de Jogos Digitais entrarem em cena para realizar toda a construção do ambiente virtual em que a exposição poderá ser acessada. O professor do curso de Jogos Digitais da instituição e coordenador do projeto, Victor Hugo Körting, explica que o trabalho foi realizado com a maior riqueza de detalhes possíveis, mas que ainda tem muito potencial de crescimento.

Alunos da Faesa desenvolvem jogo de realidade virtual que permite a visita ao Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Centro Universitário Faesa