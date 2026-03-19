Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e incríveis para o lanche da tarde

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:56
O bolo de liquidificador é uma opção prática e deliciosa para preparar para o lanche da tarde, especialmente para quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, basta bater tudo e levar ao forno para obter um resultado macio e caseiro.
Abaixo, confira 3 receitas rápidas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até ficar homogêneo. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture rapidamente com uma colher ou pulsando levemente no liquidificador. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Aguarde amornar, desenforme e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o suco de maracujá e o açúcar até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o amendoim até obter uma mistura homogênea e levemente cremosa. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e ficar dourado. Retire do forno e aguarde amornar. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e a pasta de amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, misture o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Espalhe a mistura sobre o bolo, alisando com uma espátula, e sirva em seguida.
