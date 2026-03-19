Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e incríveis para o lanche da tarde

Veja como preparar opções deliciosas e práticas com poucos ingredientes

Portal Edicase

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:56

Bolo de fubá (Imagem: Paulo Zanella | Shutterstock)
Bolo de fubá Crédito: Imagem: Paulo Zanella | Shutterstock

O bolo de liquidificador é uma opção prática e deliciosa para preparar para o lanche da tarde, especialmente para quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, basta bater tudo e levar ao forno para obter um resultado macio e caseiro.

Abaixo, confira 3 receitas rápidas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Bolo de fubá

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até ficar homogêneo. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture rapidamente com uma colher ou pulsando levemente no liquidificador. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Aguarde amornar, desenforme e sirva em seguida.

2. Bolo de maracujá

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de suco de maracujá natural
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o suco de maracujá e o açúcar até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de amendoim com cobertura cremosa (Imagem: MShev | Shutterstock)
Bolo de amendoim com cobertura cremosa Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

3. Bolo de amendoim com cobertura cremosa

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado (sem pele e sem sal)
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o amendoim até obter uma mistura homogênea e levemente cremosa. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e ficar dourado. Retire do forno e aguarde amornar. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e a pasta de amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, misture o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Espalhe a mistura sobre o bolo, alisando com uma espátula, e sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - Planetas no signo de Áries: o que cada um revela no Mapa Astral

Planetas no signo de Áries: o que cada um revela no Mapa Astral
Imagem - Quem foi São José além das escrituras? Movimento propõe nova leitura do pai de Jesus

Quem foi São José além das escrituras? Movimento propõe nova leitura do pai de Jesus
Imagem - Signo do Dragão no Horóscopo Chinês: veja as principais características

Signo do Dragão no Horóscopo Chinês: veja as principais características