Receita de bolo de laranja simples é dica para o lanche; confira

Para deixar a massa molhadinha e ainda mais gostosa, prepare uma cobertura com o sumo da fruta e leite condensado

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00

Bolo de laranja da receita rende em média 12 fatias Crédito: Marca Nestlé

Nada como um bolo de laranja quentinho, recém-saído do forno, para deixar o café da tarde especial. Essa receita simples, finalizada com uma calda que mistura suco de laranja e leite condensado, é a sugestão do HZ para o seu fim de semana.

Acompanhe abaixo as instruções para preparar essa gostosura, que deve ser assada preferencialmente em uma forma com furo no meio. Além dos ingredientes, tenha em mãos um batedor de arame (fouet), uma tigela grande (bowl) e um liquidificador.

Bolo de laranja simples

Rendimento: 12 porções

Tempo médio de preparo: 55 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Massa



3 ovos



2 laranjas



1 xícara (chá) de óleo



2 xícaras (chá) de açúcar refinado



3 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento em pó



Cobertura



2 laranjas

Meia lata de leite condensado

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, o suco das laranjas, o óleo e o açúcar. Bata por cerca de três minutos. Em seguida, despeje a mistura em um recipiente e adicione a farinha. Mexa bem com um fouet até obter uma massa homogênea e sem grumos de farinha. Por fim, coloque o fermento e mexa mais uma vez, cuidadosamente. Passe a massa para uma assadeira previamente untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar em forno médio, preaquecido a 180ºC, por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. Espere esfriar e sirva com a calda de laranja (confira preparo abaixo). Cobertura Em um recipiente, esprema as laranjas com cuidado. Em seguida, adicione o leite condensado e misture cuidadosamente. Leve para gelar e sirva.

Fonte: Receitas Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

