Bloco Kustelão arrasta multidão e anima o pós-carnaval em Jardim Camburi; veja fotos

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:40
O Bloco Kustelão mostrou que a energia do Carnaval não termina na Quarta-Feira de Cinzas. Tradicional em Jardim Camburi, o cortejo tomou a Rodovia Norte Sul neste sábado (21), reunindo milhares de foliões animados e com fantasias para lá de criativas.
Ao som dos maiores clássicos e hits, o bloco transformou o pós-Carnaval em mais um capítulo da folia capixaba, mantendo viva a tradição que já faz parte do calendário cultural do bairro e de toda a capital. E você, caro leitor de HZ, esteve por lá?
Bloco Kustelão desfila em Jardim Camburi
