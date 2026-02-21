Editorias do Site
Bloco Kustelão arrasta multidão e anima o pós-carnaval em Jardim Camburi; veja fotos

Tradicional bloco reuniu milhares de foliões na Rodovia Norte Sul com samba reggae, fantasias criativas e clima de despedida da folia

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Vitor Jubini

Editor de Fotografia / [email protected]

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:40

Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

O Bloco Kustelão mostrou que a energia do Carnaval não termina na Quarta-Feira de Cinzas. Tradicional em Jardim Camburi, o cortejo tomou a Rodovia Norte Sul neste sábado (21), reunindo milhares de foliões animados e com fantasias para lá de criativas.

Ao som dos maiores clássicos e hits, o bloco transformou o pós-Carnaval em mais um capítulo da folia capixaba, mantendo viva a tradição que já faz parte do calendário cultural do bairro e de toda a capital. E você, caro leitor de HZ, esteve por lá?

VEJA GALERIA DE FOTOS 

Bloco Kustelão desfila em Jardim Camburi

Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini
1 de 38
Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi por Vitor Jubini

