Bloco Kustelão arrasta multidão e anima o pós-carnaval em Jardim Camburi; veja fotos

Tradicional bloco reuniu milhares de foliões na Rodovia Norte Sul com samba reggae, fantasias criativas e clima de despedida da folia

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:40

Bloco Kustelão pelas ruas de Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

O Bloco Kustelão mostrou que a energia do Carnaval não termina na Quarta-Feira de Cinzas. Tradicional em Jardim Camburi, o cortejo tomou a Rodovia Norte Sul neste sábado (21), reunindo milhares de foliões animados e com fantasias para lá de criativas.

Ao som dos maiores clássicos e hits, o bloco transformou o pós-Carnaval em mais um capítulo da folia capixaba, mantendo viva a tradição que já faz parte do calendário cultural do bairro e de toda a capital. E você, caro leitor de HZ, esteve por lá?

