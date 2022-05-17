Confira uma receita de bolo caseiro de limão siciliano

Cheirinho de bolo assando no forno é bom demais, concorda? E nos dias frios, nada como o aconchego desse aroma invadindo a cozinha.
Para lhe inspirar a bater um bolinho, a chef Samira Norbim, do café Colher de Pau, em Vila Velha, traz uma receita infalível: bolo caseiro de limão siciliano com cobertura cremosa.
BOLO DE LIMÃO SICILIANO
Rendimento: 10 fatias médias
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES
- Massa:
- 4 gemas
- 4 claras
- 200g de açúcar
- 100g de manteiga (em ponto de pomada)
- 200g de creme de leite
- ½ colher (sopa) de suco de limão siciliano
- Raspas de 1 limão siciliano
- 100g de amido de milho (maisena)
- 150g de farinha de trigo
- 12g de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Cobertura:
- 1 lata de leite condensado
- Suco de 2 limões sicilianos
- MODO DE PREPARO:
- Massa: faça um merengue batendo as claras com o sal e metade do açúcar.
- Bata na batedeira as gemas com a manteiga e o restante do açúcar até clarear.
- Acrescente o suco de limão, as raspas e o creme de leite até que forme um creme bem lisinho.
- Adicione o trigo e o fermento peneirados e bata em velocidade baixa.
- Por último, incorpore o merengue à massa, aos poucos, com uma espátula.
- Verta a massa em uma forma com furo central já untada e polvilhada com trigo.
- Leve ao forno para assar à temperatura de 180°C por 45 minutos.
- Cobertura: em um recipiente, misture o suco dos limões e o leite condensado até formar um creme bem encorpado e cubra o bolo com esse creme assim que ele estiver frio.