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Cobertura cremosa

Confira uma receita de bolo caseiro de limão siciliano

Vontade de bater um bolinho? Aprenda passo a passo com a chef Samira Norbim, do café e bistrô Colher de Pau, em Vila Velha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 15:08

Cheirinho de bolo assando no forno é bom demais, concorda? E nos dias frios, nada como o aconchego desse aroma invadindo a cozinha. 
Para lhe inspirar a bater um bolinho, a chef Samira Norbim, do café Colher de Pau, em Vila Velha, traz uma receita infalível: bolo caseiro de limão siciliano com cobertura cremosa. 

BOLO DE LIMÃO SICILIANO

Rendimento: 10 fatias médias
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Bolo de limão siciliano da chef Samira Norbim, do Colher de Pau Café e Bistrô
Cobertura cremosa é feita com leite condensado Crédito: Lívia Norbim/Divulgação
  • INGREDIENTES
  • Massa:
  • 4 gemas
  • 4 claras
  • 200g de açúcar
  • 100g de manteiga (em ponto de pomada)
  • 200g de creme de leite
  • ½ colher (sopa) de suco de limão siciliano
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • 100g de amido de milho (maisena)
  • 150g de farinha de trigo
  • 12g de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • Suco de 2 limões sicilianos
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Massa: faça um merengue batendo as claras com o sal e metade do açúcar. 
  2. Bata na batedeira as gemas com a manteiga e o restante do açúcar até clarear. 
  3. Acrescente o suco de limão, as raspas e o creme de leite até que forme um creme bem lisinho. 
  4. Adicione o trigo e o fermento peneirados e bata em velocidade baixa. 
  5. Por último, incorpore o merengue à massa, aos poucos, com uma espátula. 
  6. Verta a massa em uma forma com furo central já untada e polvilhada com trigo. 
  7. Leve ao forno para assar à temperatura de 180°C por 45 minutos. 
  8. Cobertura: em um recipiente, misture o suco dos limões e o leite condensado até formar um creme bem encorpado e cubra o bolo com esse creme assim que ele estiver frio.

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