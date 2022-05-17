Confira uma receita de bolo caseiro de limão siciliano

Massa: faça um merengue batendo as claras com o sal e metade do açúcar.

Bata na batedeira as gemas com a manteiga e o restante do açúcar até clarear.

Acrescente o suco de limão, as raspas e o creme de leite até que forme um creme bem lisinho.

Adicione o trigo e o fermento peneirados e bata em velocidade baixa.

Por último, incorpore o merengue à massa, aos poucos, com uma espátula.

Verta a massa em uma forma com furo central já untada e polvilhada com trigo.

Leve ao forno para assar à temperatura de 180°C por 45 minutos.