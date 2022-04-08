Como fazer um bolo baba de moça bem fofinho e recheado

Tradicional na confeitaria brasileira, o doce baba de moça é feito com gemas de ovos, leite de coco e calda de açúcar. Versátil, é usado tanto em sobremesas como em recheios de tortas e bolos.
A versão mais aceita sobre sua origem é a de que o doce, um dos preferidos da Princesa Isabel, surgiu nos tempos do Império, adaptado de uma clássica iguaria portuguesa, os Ovos Moles de Aveiro.
Mas por que o baba de moça tem esse nome?
Como o doce tem uma consistência diferente e um sabor considerado apaixonante, recebeu esse nome, que é uma referência ao beijo de moças e a saliva ("baba") delas, que faziam com que os homens as desejassem.
Veja a seguir uma receita irresistível de bolo recheado com baba de moça e coberto com marshmallow e coco seco ralado.
BOLO BABA DE MOÇA
Rendimento: 18 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Massa:
- 6 ovos
- Meia xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio:
- 1 leite condensado (lata ou caixinha/395g)
- 1 vidro de leite de coco (200 ml)
- 3 gemas
- Cobertura:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 3 claras
- Montagem:
- 1 pacote de coco seco ralado
MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume, acrescente o açúcar e deixe bater até obter uma massa homogênea.
- Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha de trigo e o fermento.
- Despeje essa massa em uma forma redonda (24 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa esteja levemente dourada. Retire do forno e espere esfriar.
- Recheio: em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco e as gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo e deixe esfriar.
- Cobertura: em uma panela pequena, misture bem as claras com o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente, sem parar, por cerca de três minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto e continuando a mexer, para não cozinhar.
- Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume, formando um merengue firme.
- Montagem: com uma faca serrilhada, corte o bolo ao meio, recheie com o baba de moça. Cubra o bolo com o marshmallow e decore com o coco. Sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.