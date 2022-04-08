Como fazer um bolo baba de moça bem fofinho e recheado

Massa: em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume, acrescente o açúcar e deixe bater até obter uma massa homogênea.

Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha de trigo e o fermento.



Despeje essa massa em uma forma redonda (24 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa esteja levemente dourada. Retire do forno e espere esfriar.

Recheio: em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco e as gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo e deixe esfriar.

Cobertura: em uma panela pequena, misture bem as claras com o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente, sem parar, por cerca de três minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto e continuando a mexer, para não cozinhar.



Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume, formando um merengue firme.

