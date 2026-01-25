Confeitaria

Bolo de coalhada e limão com calda de frutas vermelhas: veja receita passo a passo

Fofinho e suculento, o doce é uma sugestão da chef Flávia Gama para quem quer inovar no café da tarde

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00

Bolo de coalhada: receita com um toque cítrico é perfeita para o verão Crédito: Reprodução/Buaiz Alimentos

Procurando uma ideia diferente de bolo para servir no lanche da tarde? Então, aqui vai uma sugestão de dar água na boca, com uma pegada cítrica que combina muito bem com o verão: bolo de coalhada com limão e calda de frutas vermelhas.

A receita é da chef Flávia Gama, uma das confeiteiras mais renomadas do Espírito Santo. Em Vitória, ela comanda as duas unidades da Chocolateria Brasil, ganhadora do prêmio HZ Gastrô na categoria Sorveteria.

Bolo de coalhada e limão com calda de frutas vermelhas

Por Flávia Gama

Ingredientes:

Massa

4 ovos

400g de açúcar refinado



14g de manteiga com sal



30g de creme leite UHT



170g de coalhada



207g de leite integral



Raspas de 1 limão



305g de farinha de trigo



60g de amido de milho



15g de fermento em pó



Calda

300g de frutas vermelhas congelada



180g de açúcar de confeiteiro



Suco de 2 limões

Modo de preparo:

Bolo

No liquidificador bata tudo de uma vez só, apenas para misturar, os ovos, a manteiga, o creme de leite, a coalhada e o leite. Peneire e misture, o trigo, o amido e o fermento. Transfira a mistura líquida para uma vasilha e vá adicionando a mistura seca aos poucos com a ajuda de um fuê até homogeneizar. Adicione o limão e misture. Leve para assar em forno pré aquecido 180°C por aproximadamente 45 minutos ou até fazer o teste do palito e ele sair limpo. Enquanto assa, faça a calda. Calda

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio mexendo de vez em quando até engrossar (aproximadamente 15 minutos). Lembrando que a calda engrossa um pouco depois de fria. Sirva sobre o bolo.

Fonte: Buaiz Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

