Seu bolo não cresce? Veja os erros mais comuns e saiba como evitá-los

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:00
Você já abriu o forno e encontrou um bolo murcho, baixo ou solado? Seja qual for a sua resposta, em todos esses casos é frustrante, afinal o que se espera é um bolo fofinho, com a massa no ponto ideal.
Um dado curioso do Google Trends em 2025 revela que buscas com termos como “bolo não cresce” e “bolo solado” aumentam em mais de 30% nos meses frios, quando mais pessoas cozinham em casa e têm dúvidas sobre técnicas básicas de confeitaria. Mas afinal, o que realmente causa esses problemas?
Segundo o chef Rafael Fraga, da marca de equipamentos culinários Prática, muitos erros acontecem em detalhes simples do preparo. “Um bolo perfeito depende de equilíbrio, temperatura correta, ingredientes em boa condição e uma massa bem estruturada. Quando qualquer uma dessas etapas falha, o resultado final é comprometido”, explica.
Abaixo, o profissional enumera os principais motivos que levam um bolo a solar, não crescer ou murchar, e explica como evitá-los. Confira!
Colocar líquido demais ou exagerar na farinha deixa o bolo pesado e impede que ele cresça.
Fermento vencido, em pouca quantidade ou em excesso faz o bolo não crescer ou murchar depois de assado.
Mexer demais depois de colocar a farinha deixa o bolo duro, e bater pouco não cria ar suficiente para crescer.
Ovos, leite ou manteiga frios atrapalham a mistura e o crescimento do bolo.
Forma grande demais espalha a massa e faz o bolo crescer pouco.
Retirar o bolo ainda cru ou desenformar quente o faz afundar no meio.
Para Rafael, entender o comportamento da massa é o que garante bolos macios e estáveis. “Quando controlamos temperatura, proporções e manipulação, o bolo reage exatamente como deveria. Pequenos ajustes tornam o processo mais previsível, evitando desperdícios e garantindo um bolo delicioso”, finaliza.
Com informações da assessoria de imprensa da Prática.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta