Seu bolo não cresce? Veja os erros mais comuns e saiba como evitá-los

Chef enumera os principais motivos que levam essa receita a falhar, como a escolha errada de utensílios e o mau uso de ingredientes

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:00

Segundo chef, muitos erros acontecem em detalhes simples do preparo de um bolo Crédito: Marca Prática

Você já abriu o forno e encontrou um bolo murcho, baixo ou solado? Seja qual for a sua resposta, em todos esses casos é frustrante, afinal o que se espera é um bolo fofinho, com a massa no ponto ideal.

Um dado curioso do Google Trends em 2025 revela que buscas com termos como “bolo não cresce” e “bolo solado” aumentam em mais de 30% nos meses frios, quando mais pessoas cozinham em casa e têm dúvidas sobre técnicas básicas de confeitaria. Mas afinal, o que realmente causa esses problemas?

Segundo o chef Rafael Fraga, da marca de equipamentos culinários Prática, muitos erros acontecem em detalhes simples do preparo. “Um bolo perfeito depende de equilíbrio, temperatura correta, ingredientes em boa condição e uma massa bem estruturada. Quando qualquer uma dessas etapas falha, o resultado final é comprometido”, explica.

Abaixo, o profissional enumera os principais motivos que levam um bolo a solar, não crescer ou murchar, e explica como evitá-los. Confira!

1. Usar medidas erradas na receita

Colocar líquido demais ou exagerar na farinha deixa o bolo pesado e impede que ele cresça.

Como evitar: meça os ingredientes com cuidado, siga a receita e peneire a farinha antes de usar, para deixar a massa mais leve.

2. Problemas com o fermento

Fermento vencido, em pouca quantidade ou em excesso faz o bolo não crescer ou murchar depois de assado.

Como evitar: use fermento dentro da validade, na medida certa e teste antes de colocar na massa.



3. Bater a massa incorretamente

Mexer demais depois de colocar a farinha deixa o bolo duro, e bater pouco não cria ar suficiente para crescer.

Como evitar: depois da farinha, misture devagar. Na etapa de bater manteiga, açúcar ou claras, capriche para incorporar ar.



Vai um bolinho aí? Crédito: asife | Shutterstock

4. Usar ingredientes com baixa temperatura

Ovos, leite ou manteiga frios atrapalham a mistura e o crescimento do bolo.

Como evitar: retire os ingredientes da geladeira com antecedência e use tudo em temperatura ambiente.



5. Errar na temperatura do forno

Forno frio não deixa o bolo crescer, forno quente demais assa por fora e deixa cru por dentro. Abrir o forno cedo também faz o bolo murchar.

Como evitar: pré-aqueça o forno entre 170 °C e 180 °C e evite abrir a porta nos primeiros 15 a 20 minutos.



6. Escolher uma forma de tamanho inadequado

Forma grande demais espalha a massa e faz o bolo crescer pouco.

Como evitar: use o tamanho de forma indicado na receita.



7. Tirar ou desenformar antes da hora

Retirar o bolo ainda cru ou desenformar quente o faz afundar no meio.

Como evitar: faça o teste do palito e espere de 10 a 15 minutos para desenformá-lo.



Para Rafael, entender o comportamento da massa é o que garante bolos macios e estáveis. “Quando controlamos temperatura, proporções e manipulação, o bolo reage exatamente como deveria. Pequenos ajustes tornam o processo mais previsível, evitando desperdícios e garantindo um bolo delicioso”, finaliza.

Com informações da assessoria de imprensa da Prática.

