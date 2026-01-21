Nazaré Neves apresenta cozinha do Pará em almoço na Ilha do Frade

A chef Nazaré Neves e a anfitriã Eulália Chieppe: tarde de comida paraense na Ilha do Frade. Crédito: Renata Rasseli
Do Pará pra Vix
O pato veio de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde Nazaré Neves tem uma fazenda, o tucupi, o jambu e a farinha d'água de uma feira do Pará. À mesa, um arroz de pato e o tradicional Pato no Tucupi com Jambu, preparado pela paraense Nazará Neves, mas capixaba de coração. Amiga de muitos anos do casal Décio e Eulália Chieppe, Naza foi a "chef por um dia" de almoço para amigos dos Chieppe, no sábado (17), na Ilha do Frade. O prato foi aplaudido por uninamidade pelos convidados. Parabéns, Naza!
ALMOÇO
Thiago Santos, Bruno Pereira, Marcelo Melo Rodrigues e Niase Borjaille no almoço empresarial do LIDE ES, no Hotel Senac Ilha do Boi, com empresários e filiados do grupo. Crédito: Divulgação
Cardiologista renomado e escritor membro da Academia Espírito-santense de Letras, Jorge Elias Neto vai celebrar 25 anos de carreira nas letras com o lançamento da antologia poética “Tratado da última pele”, no próximo dia 05 de fevereiro, às 19h, na Associação Médica do Espírito Santo (Ames), em Vitória. Durante o evento, o autor vai realizar uma roda de conversa sobre o conteúdo do livro, com a participação do escritor Francisco Grijó. Com 450 páginas e edição da Arribaçã, “Tratado da última pele” reúne o conjunto da obra poética de Jorge Elias Neto, recolhida de 13 livros de sua autoria, com revisão e prefácio do professor, escritor e tradutor José Augusto Carvalho (1940-2025), que acompanhou de perto a carreira literária do autor desde a sua estreia, em 2007, com “Verdes versos”. Para o poeta, sua atuação como médico o ajuda na criação literária, e vice-versa, como dois polos que se complementam e são indissociáveis. “É possível trabalhar e sonhar. É possível a convivência do cientista com o poeta. Afinal, a quanto dista o zelo do cientista do abuso apaixonado do poeta com a palavra?”, reflete. O livro pode ser adquirido no lançamento e no site da editora (https://www.arribacaeditora.com.br/).
ALMOÇO
João Guilherme Martins, Paulo Tessarolo, Chico Lins e Alexandre Vasconcellos; almoço no Iate Clube do ES. Crédito: Mônica Zorzanelli
Ampliação
A Gelato Borelli Vitória do Shopping Vitória, acaba de anunciar a expansão do quiosque, que fica localizado no segundo piso do mall. A inauguração acontece nesta quarta (21). A expansão reforça o sucesso da gelateria na capital, atendendo à crescente demanda de clientes e consumidores por uma experiência ainda mais completa.
É hoje!
Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro recebem os embaixadores do Camarote Vix do Carnaval de Vitória, nesta quarta-feira (21), no Barlavento, Praia de Camburi. Estaremos lá!
Parabéns pra você!
Querida de RR, Luzia Toledo recebeu amigas nesta terça-feira (20), no Caçarola Bistrô, para celebrar sua nova idade, completada no dia 5.
Mercado imobiliário
O conselheiro da ADEMI-ES e representante da entidade na Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e na Comissão da Indústria Imobiliária (CII), Christiano Pereira, será um dos palestrantes do Fórum para o Desenvolvimento do Mercado Imobiliário Capixaba, promovido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (CRECI/ES). O evento tem início nesta quarta-feira (21) e segue até sexta-feira (23).
Selo de qualidade
A Fortlev Solar comemora a conquista do selo de qualidade do Instituto Falcão Bauer para a linha de dutos corrugados Condufort, em conformidade com normas da ABNT. A certificação, concedida por organismo acreditado pelo Inmetro, reforça a confiabilidade dos produtos e o posicionamento da empresa no mercado nacional de energia solar.
Direito na IA
A agenda internacional de palestras do advogado Luiz Cláudio Allemand, em 2026, tem início com um evento de grande relevância, tanto pela temática quanto pelas instituições organizadoras. Ele foi convidado pela Universidade de Ciências Políticas e Direito da China Oriental e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por intermédio dos professores Xiuyan Fei e Cláudio Finkelstein, para ministrar palestra sobre o uso da Inteligência Artificial na Arbitragem Internacional. A temática central do evento será Direito Econômico Internacional na Era da IA.
A advogada e idealizadora do +Jus, Maria Luiza Fontenelle, decidiu escapar do calor do verão brasileiro e aproveitar o clima de inverno numa estação de esqui em Whistler, no Canadá. Ao lado da filha, Maria, as duas praticaram snowmobile e curtem a temporada em grande estilo fazendo também uma imersão de inglês na VGC International College, em Vancouver.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível