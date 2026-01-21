Nazaré Neves apresenta cozinha do Pará em almoço na Ilha do Frade

antologia poética

Cardiologista renomado e escritor membro da Academia Espírito-santense de Letras, Jorge Elias Neto vai celebrar 25 anos de carreira nas letras com o lançamento da antologia poética “Tratado da última pele”, no próximo dia 05 de fevereiro, às 19h, na Associação Médica do Espírito Santo (Ames), em Vitória. Durante o evento, o autor vai realizar uma roda de conversa sobre o conteúdo do livro, com a participação do escritor Francisco Grijó. Com 450 páginas e edição da Arribaçã, “Tratado da última pele” reúne o conjunto da obra poética de Jorge Elias Neto, recolhida de 13 livros de sua autoria, com revisão e prefácio do professor, escritor e tradutor José Augusto Carvalho (1940-2025), que acompanhou de perto a carreira literária do autor desde a sua estreia, em 2007, com “Verdes versos”. Para o poeta, sua atuação como médico o ajuda na criação literária, e vice-versa, como dois polos que se complementam e são indissociáveis. “É possível trabalhar e sonhar. É possível a convivência do cientista com o poeta. Afinal, a quanto dista o zelo do cientista do abuso apaixonado do poeta com a palavra?”, reflete. O livro pode ser adquirido no lançamento e no site da editora (https://www.arribacaeditora.com.br/).