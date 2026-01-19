  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Bell Marques faz a folia no Multiplace Mais em Guarapari; vídeo e fotos

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 04h00
Bell Marques no Multiplace Mais

Bell Marques foi a atração principal do Folia Mais, na sexta-feira (16), no Multiplace Mais. Crédito: PhotoLife

Folia

Bell Marques entregou tudo na Folia Mais, uma noite história, no 26º Verão do Multiplace Mais, na sexta-feira (16), em Guarapari.  “Que alegria estar aqui nesta energia, muito feliz. Quando a gente sobe no palco e dá o primeiro acorde e é recebido desse jeito, aí as coisas flutuam. Aí realmente nós flutuamos. Obrigado pelo carinho de todos, mas daqui pra frente o compromisso é um só. E ele se chama… Alegria!”, disse Bell.  A abertura ficou por conta de André Lellis, que aqueceu o público com muito axé, carisma e conexão. Em seguida, Bell Marques transformou a arena em um verdadeiro carnaval fora de época, conduzindo uma multidão em coro, dança e emoção. Para fechar, a banda Jammil manteve a energia no alto até quase o dia amanhecer, em um set contagiante e cheio de clássicos.

ANIVERSÁRIO

Alan Tessarolo, Rodrigo Tessarolo, Maita Mota Paulo Tessarolo, Ana Paula Tessarolo, Amanda Tessarolo Fábio Sanchotene

Alan Tessarolo, Rodrigo Tessarolo, Maita Mota, o aniversariante  Paulo Tessarolo, Ana Paula Tessarolo, Amanda Tessarolo Fábio Sanchotene: tarde de parabéns pra você, no Iate Clube do ES. Crédito: Mônica Zorzanelli

Victor Pignaton. Divulgação
capixaba em costa rica

Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, iniciou a nova temporada esta semana com vice-campeonato no J60 de San Jose, na Costa Rica, torneio no piso duro com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. Pignaton venceu cinco jogos ao longo da semana em evento que tem novo formato com a primeira fase em formato de grupos. Ele passou pelo principal favorito, Benjamin Perez, do Chile, 131º do mundo, depois derrotou o americano Robert McAdoo e o tenista local Daniel Esquivel. Se classificou em primeiro da chave para as quartas onde derrotou o canadense Thomas O´Neill por 6/0 6/2 e na semifinal superou o americano Dhakshish Aryan por 4/6 6/1 6/2. Na final acabou superado pelo canadense Felix Roussell por 6/2 6/1.

QUERIDAS DE RR

Rita Tristão e Heliane Duarte

Rita Tristão e Heliane Duarte: celebrando Paulo Tessarolo, no Iate. Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja também

Ana Clark, Karla Sarmento e Maita Mota
Sextou! E está aberta a temporada de festas de aniversário de 2026
Denise Gazzinelli, a aniversariante Renata Pacheco e Sandra Fonseca
Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória
Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro
Camarote Vix esquenta para o Carnaval de Vitória com programação especial

A Gazeta integra o

Saiba mais
Guarapari Coluna Social Multiplace Mais Axé Bell Marques Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível