Bell Marques faz a folia no Multiplace Mais em Guarapari; vídeo e fotos

Bell Marques foi a atração principal do Folia Mais, na sexta-feira (16), no Multiplace Mais. Crédito: PhotoLife
Folia
Bell Marques entregou tudo na Folia Mais, uma noite história, no 26º Verão do Multiplace Mais, na sexta-feira (16), em Guarapari. “Que alegria estar aqui nesta energia, muito feliz. Quando a gente sobe no palco e dá o primeiro acorde e é recebido desse jeito, aí as coisas flutuam. Aí realmente nós flutuamos. Obrigado pelo carinho de todos, mas daqui pra frente o compromisso é um só. E ele se chama… Alegria!”, disse Bell. A abertura ficou por conta de André Lellis, que aqueceu o público com muito axé, carisma e conexão. Em seguida, Bell Marques transformou a arena em um verdadeiro carnaval fora de época, conduzindo uma multidão em coro, dança e emoção. Para fechar, a banda Jammil manteve a energia no alto até quase o dia amanhecer, em um set contagiante e cheio de clássicos.
ANIVERSÁRIO
Alan Tessarolo, Rodrigo Tessarolo, Maita Mota, o aniversariante Paulo Tessarolo, Ana Paula Tessarolo, Amanda Tessarolo Fábio Sanchotene: tarde de parabéns pra você, no Iate Clube do ES. Crédito: Mônica Zorzanelli
Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, iniciou a nova temporada esta semana com vice-campeonato no J60 de San Jose, na Costa Rica, torneio no piso duro com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. Pignaton venceu cinco jogos ao longo da semana em evento que tem novo formato com a primeira fase em formato de grupos. Ele passou pelo principal favorito, Benjamin Perez, do Chile, 131º do mundo, depois derrotou o americano Robert McAdoo e o tenista local Daniel Esquivel. Se classificou em primeiro da chave para as quartas onde derrotou o canadense Thomas O´Neill por 6/0 6/2 e na semifinal superou o americano Dhakshish Aryan por 4/6 6/1 6/2. Na final acabou superado pelo canadense Felix Roussell por 6/2 6/1.
QUERIDAS DE RR
Rita Tristão e Heliane Duarte: celebrando Paulo Tessarolo, no Iate. Crédito: Mônica Zorzanelli
