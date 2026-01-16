Sextou! E está aberta a temporada de festas de aniversário de 2026

Passadas as festas de final de ano, a agenda de aniversários na Ilha foi aberta na quarta-feira (14) com a festa surpresa para Renata Pacheco, na Lareira Portuguesa. Muitas queridas de RR já retomaram suas agendas de trabalho, outros se revezam entre compromissos profissionais e dias de folga no litoral do ES. Mas todas com a energia lá em cima para a temporada festiva de 2026.

O 2026 de CN Com design autoral e olhar global, Carolina Neves segue fortalecendo sua atuação internacional. A joalheria capixaba voltou a integrar recentemente o portfólio da Broken English, em Nova York, e estreou na tradicional Jimmy’s New York, referência em alta joalheria desde 1948. O movimento reforça o reconhecimento da marca no exterior, onde já soma quase uma década de presença. No radar nacional, São Paulo ganha em breve um novo ponto de venda da marca, reforçando sua presença no mercado brasileiro.

Silva em Vix O cantor Silva sobe ao palco em Vitória com a turnê “Silva – Temporada de Verão”, em um show que celebra a estação mais quente do ano e já embala o público para o clima animado do carnaval. A apresentação acontece no Na Vista, na Enseada do Suá, cenário perfeito para a proposta do espetáculo, com vibe praiana, céu aberto e música boa.

Fabriccio no MC O Movimento Cidade, maior festival de artes integradas do Espírito Santo, acaba de confirmar mais uma atração para a sua 8ª edição: Fabriccio. O multi-instrumentista e produtor capixaba passa a integrar um line-up de peso que promete movimentar a Prainha, em Vila Velha, entre os dias 14 e 16 de agosto.