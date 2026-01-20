Jorge & Mateus fazem showzão no encerramento do verão 2026 do P12 Guarapari. Crédito: Leo Gurgel
Verão 2026
O verão 2026 do P12 Guarapari chegou ao fim em grande estilo na noite do último sábado (16), com a apresentação da dupla que é presença indispensável na temporada mais quente do ano em terras capixabas: Jorge & Mateus. A noite marcou não apenas o encerramento da programação de verão da casa, mas também a despedida da dupla antes da pausa anunciada na carreira, tornando o show ainda mais especial para o público. A dupla embalou a plateia com um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações. Entre as músicas cantadas estiveram “Vou Voando”, “Se Eu Pedir Cê Volta”, “Eu Sosseguei”, “O Mundo é Tão Pequeno”, “Pode Chorar”, “Flor” e “Onde Haja Sol”. Após o show principal, Léo Foguete deu sequência à noite e manteve a energia em alta.
EM PARIS
A atriz Carla Diaz, uma apaixonada por vinho, esteve em Paris a convite da Netflix pro lançamento mundial da nova temporada da série Bridgerton, e aproveitou a viagem para fazer uma aula de queijos e vinhos franceses, ao Divvino Paris, da capixaba Marina Giuberti. E ainda levou 16 garrafas selecionadas pela nossa sommelier para casa. Crédito: Divulgação
De Cachoeiro para o mundo
Com foco na expansão nacional e internacional, a Pemagran Rochas Naturais, de Cachoeiro de Itapemirim, participa da Marmomac Brazil 2026, de 24 a 26 de fevereiro, em São Paulo. A empresa aposta na Rare Collection 26 para fortalecer sua presença no mercado e ampliar negócios com compradores brasileiros e outros países.
O Instituto Ponte inicia 2026 com reforço estratégico em sua área de Comunicação. Referência nacional na promoção da ascensão social em uma geração por meio da educação de qualidade, a organização anuncia a chegada de Stella Neves, que assume a Gerência de Comunicação e Relacionamento, e de Isabelle Oliveira, nova Analista de Comunicação e Eventos. Stella traz em seu currículo passagens por instituições como Parceiros da Educação, Ismart, Ecolab e SAP. Já Isabelle soma experiências em empresas como Stone Pagamentos, Grupo Trio e BTG Agência. Sob a liderança da presidente e fundadora Bartira Almeida, a equipe se prepara para dois momentos-chave do calendário: o processo seletivo do Instituto Ponte que abre inscrições no próximo dia 19, e a realização do grande evento anual Ponte Day, que neste ano acontece em abril, em São Paulo, ampliando a visibilidade nacional da atuação da ONG, que atualmente atende alunos de 19 estados brasileiros.
SHOW
Gusttavo Lima fez um show de mais de três horas no Parador Internacional de Guriri. Na foto: o head de Projetos & Marketing da Marques Produções, P12 Guarapari e Parador Internacional Guriri, Werliton Machado. Crédito: Leandro Freitas
