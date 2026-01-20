Jorge & Mateus fazem showzão no encerramento do verão 2026 do P12 Guarapari

Instituto ponte 2026

O Instituto Ponte inicia 2026 com reforço estratégico em sua área de Comunicação. Referência nacional na promoção da ascensão social em uma geração por meio da educação de qualidade, a organização anuncia a chegada de Stella Neves, que assume a Gerência de Comunicação e Relacionamento, e de Isabelle Oliveira, nova Analista de Comunicação e Eventos. Stella traz em seu currículo passagens por instituições como Parceiros da Educação, Ismart, Ecolab e SAP. Já Isabelle soma experiências em empresas como Stone Pagamentos, Grupo Trio e BTG Agência. Sob a liderança da presidente e fundadora Bartira Almeida, a equipe se prepara para dois momentos-chave do calendário: o processo seletivo do Instituto Ponte que abre inscrições no próximo dia 19, e a realização do grande evento anual Ponte Day, que neste ano acontece em abril, em São Paulo, ampliando a visibilidade nacional da atuação da ONG, que atualmente atende alunos de 19 estados brasileiros.