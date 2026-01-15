9 receitas de forno irresistíveis, rápidas e práticas para experimentar hoje

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:51
O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam.
Abaixo, confira 9 receitas de forno incríveis!
Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos ou até secar completamente. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.
Retirea pele do frango e coloqueas peças em um refratário. Coloqueo sucoe os cubos de caldo de carne no liquidificador e bataaté dissolverem. Depois, derramesobre o frangoe deixedescansar por 30 minutos. Em seguida,leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.
Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.
Em uma frigideira funda,coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida,acrescente o milho-verdee cozinhe por 15 minutos.Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente,coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe essecreme grossoem umaforma sem untar,cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar.Sirva em seguida.
Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com umpouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate euma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de cocoepolvilheoparmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecidoa 180 °C por 30 minutos.Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar.Sirva em seguida.
Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela.Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.
Massa
Recheio
Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.
Unte uma forma com óleo e polvilhe farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma, espalhando bem. Distribua o recheio de legumes uniformemente sobre a massa. Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.
Em uma tigela, coloque a pescada e tempere com o suco de limão-siciliano, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e metade das ervas secas. Misture delicadamente para envolver bem o peixe e reserve por 10 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola fatiada e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho picado e refogue por mais alguns segundos, apenas até liberar aroma. Acrescente a cenoura ralada, misture bem e refogue por cerca de 2 minutos. Adicione o molho de tomate, o restante das ervas secas e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até formar um molho encorpado. Desligue o fogo.
Unte levemente um refratário com a colher restante de azeite. Espalhe uma camada do molho no fundo. Disponha o peixe sobre o molho e cubra com o restante, espalhando bem. Finalize com as rodelas de limão-siciliano por cima. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio, cozido por completo e levemente dourado nas bordas. Retire do forno, finalize com ervas frescas e sirva em seguida.
Lave bem as batatas-doces laranjas, seque e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Coloque as metades em uma assadeira, regue com azeite, polvilhe sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até ficarem macias. Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione 1 colher de sopa de azeite. Acrescente o grão-de-bico cozido, a páprica defumada e o cominho em pó, mexendo por cerca de 5 minutos, até dourar levemente.
Retire do fogo e misture com a quinoa cozida e o suco de limão. Retire as batatas-doces laranjas do forno, pressione levemente o centro de cada metade com um garfo para formar uma cavidade e distribua o recheio de quinoa e grão-de-bico. Regue com um fio de azeite, volte ao forno por mais 10 minutos para aquecer. Retire, finalize com a salsinha e sirva em seguida.
