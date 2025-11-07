Gastronomia

Ratatouille no forno: 3 receitas irresistíveis e fáceis de fazer

Transforme ingredientes simples em pratos bonitos e cheios de personalidade

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:01

Ratatouille simples Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

A comida simples também pode ser surpreendente, e o ratatouille é a prova disso. Feito com legumes frescos, temperos aromáticos e forno quente trabalhando a nosso favor, ele transforma ingredientes do dia a dia em um prato bonito, leve e cheio de personalidade. Tudo isso de maneira fácil e prática.

Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de ratatouille no forno!

Ratatouille simples

Ingredientes

1 abobrinha

1 berinjela

2 tomates maduros

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela e os tomates em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Unte uma assadeira com um fio de azeite de oliva e organize as rodelas de legumes alternando as cores em círculos. Regue com a mistura de azeite de oliva e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille gratinado

Ingredientes

1 berinjela

2 abobrinhas

3 tomates

1 pimentão vermelho

1 xícara de chá de molho de tomate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e queijo muçarela ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.

Com uma faca, corte a berinjela, as abobrinhas, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e cubra a travessa com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Retire o papel-alumínio, polvilhe com queijo muçarela e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille com molho de tomate e manjericão Crédito: Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock

Ratatouille com molho de tomate e manjericão

Ingredientes

Molho

1 1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Legumes

1 abobrinha

1 berinjela

2 tomates

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe perfumar por alguns segundos. Junte o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.

Legumes e montagem

Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de manjericão por cima. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.