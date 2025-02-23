Torta ratatouille é receita saudável e colorida que não leva trigo; aprenda

O ratatouille é uma receita camponesa à base de legumes originária da Provença, na França, que além de dar nome a um dos filmes de animação mais famosos da Disney, Ratatouille (2007), serve de inspiração para preparações saudáveis e coloridas, como a torta ratatouille que você confere abaixo, passo a passo, como preparar.
A base dela é uma massa sem trigo, feita de batata e farinhas de linhaça dourada e de grão-de-bico. A receita foi enviada ao HZ pela rede de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil. Confira!
Torta ratatouille
Rendimento: 7 porções
Tempo médio de preparo: 1h45
Nível: fácil
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara (chá) de batata inglesa cozida e amassada
- 2 colheres (sopa) de farinha de linhaça dourada
- 3 colheres (sopa) de farinha de grão-de-bico
- ½ colher (chá) de sal
- 1 colher (sobremesa) de orégano
- 3 colheres (sopa) de água
- 1 berinjela média
- 1 abobrinha média
- 1 xícara (chá) de água
- 3 colheres (chá) de sal
- 4 tomates fatiados
- 1 alho-poró médio
- 1 pimentão amarelo médio
- 1 cebola média
- 1 dente de alho grande
- 5 ramos de tomilho
- ½ xícara (chá) de azeite
- 1 colher (sopa) de orégano
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes da massa e disponha sobre uma forma de 24cm de diâmetro com fundo removível untada em azeite, apertando bem.
- Faça pequenos furos com um garfo em toda a base e asse em forno preaquecido a 180º até secar (aproximadamente 10 minutos). Retire a massa ainda clarinha, pois ela retornará ao forno com os legumes fatiados.
- Lave e corte a berinjela e a abobrinha em rodelas de aproximadamente 0,5cm. Transfira a berinjela para uma tigela com a água e 1/2 colher (chá) de sal e deixe de molho por 15 minutos.
- Lave e corte os tomates em rodelas de aproximadamente 0,5cm. Lave e corte em tiras finas o alho-poró, descartando as folhas. Lave, retire as sementes e corte o pimentão em rodelas finas. Lave, descasque e corte em rodelas a cebola e o alho. Lave e desgalhe o tomilho.
- Retire a berinjela da água e distribua as fatias por cima da massa pré-assada e intercale com a abobrinha, os tomates, o alho-poró, o pimentão, a cebola, o alho, o azeite e o restante do sal e tempere com o orégano e o tomilho. Leve ao forno por aproximadamente 45 minutos ou até que os legumes fiquem macios. Tome cuidado para não ressecar.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.