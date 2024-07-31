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5 sobremesas da culinária francesa fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas clássicas da França que poderão transformar sua cozinha em um verdadeiro bistrô
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 14:58

Imagem Edicase Brasil
Clafoutis de cereja  Crédito: Kostina IG | Shutterstock
A culinária francesa é famosa pela sofisticação e sabores requintados, e as sobremesas não são exceção. Apesar da fama de serem complexas, muitas dessas delícias podem ser preparadas de maneira simples, permitindo que qualquer pessoa traga um pouco da França para a sua cozinha.
A seguir, confira 5 sobremesas clássicas da gastronomia francesa que são fáceis de fazer e irão encantar seu paladar. De um delicado Mousse de chocolate a um refrescante Clafoutis de cereja, essas receitas trazem um toque de elegância e sabor às refeições. Confira!

CLAFOUTIS DE CEREJA

Ingredientes:

  • 250 g de cerejas frescas
  • 3 ovos
  • 100 g de açúcar
  • 100 g de farinha de trigo
  • 300 ml de leite
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma forma, distribua as cerejas e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione a farinha e misture bem. Gradualmente, acrescente o leite e o extrato de baunilha, misturando até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre as cerejas na forma e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos ou até que o clafoutis esteja dourado e firme no centro. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

FINANCIERS 

Ingredientes:

  • 125 g de manteiga
  • 125 g de açúcar de confeiteiro
  • 50 g de farinha de amêndoa
  • 50 g de farinha de trigo
  • 4 claras
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo:

Unte formas de muffin pequenas com manteiga e reserve. Derreta a manteiga em uma panela até ficar levemente dourada. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoas e a farinha de trigo. Adicione as claras à mistura seca e mexa até incorporar. Adicione a manteiga derretida e o extrato de baunilha, misturando bem. Despeje a massa nas formas preparadas e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 15 minutos, ou até que os financiers estejam dourados e firmes. Deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.

TARTE AUX POMMES

Ingredientes:

Massa:

  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada e cortada em cubos
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 4 colheres de sopa de água gelada

Recheio:

  • 5 maçãs
  • 50 g de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Mel para pincelar

Modo de preparo:

Massa:

Em um recipiente, misture a farinha, o sal e o açúcar. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa. Adicione a água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando até que a massa comece a ficar uniforme. Forme uma bola com a massa, achate-a, embrulhe em um filme plástico e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.

Recheio:

Descasque as maçãs, retire o miolo e fatie-as finamente. Coloque as fatias de maçã em uma tigela e misture com o suco de limão para evitar que escureçam. Reserve

Montagem:

Em uma superfície levemente enfarinhada, abra a massa em um círculo de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Transfira a massa para uma forma de torta e ajuste a massa nas bordas. Arrume as fatias de maçã sobre a massa, começando do centro e indo em direção às bordas. Pincele as maçãs com a manteiga derretida e polvilhe com canela.
Leve a torta ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 40 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e levemente douradas, e a massa esteja bem assada. Retire a torta do fogo e pincele as maçãs com mel para dar brilho. Deixe a torta esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Musse de chocolate Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

MUSSE DE CHOCOLATE 

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate meio amargo
  • 3 ovos
  • 100 g de açúcar
  • 200 ml de creme de leite
  • Chocolate em lascas a gosto para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria e deixe esfriar. Bata as claras em neve até formar picos firmes e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até ficar claro. Adicione o chocolate derretido à mistura de gemas e misture bem. Bata o creme de leite até formar picos suaves e incorpore à mistura de chocolate. Por fim, adicione as claras em neve delicadamente. Despeje a musse em taças e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Polvilhe com lascas de chocolate e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Galette des Rois  Crédito: margouillat photo | Shutterstock

GALETTE DES ROIS 

Ingredientes:

  • 2 discos de massa folhada
  • 100 g de manteiga
  • 100 g de açúcar
  • 100 g de farinha de amêndoa
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de extrato de amêndoas
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 gema para pincelar

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme espesso. Adicione a farinha de amêndoa, os ovos, o extrato de amêndoa e o extrato de baunilha e misture bem. Coloque um disco de massa folhada em uma assadeira forrada com papel manteiga. Espalhe o creme de amêndoas sobre a massa, deixando uma borda de 2 cm.
Coloque o segundo disco de massa por cima e pressione as bordas para selar. Pincele a superfície com a gema e faça pequenos cortes decorativos na massa. Asse por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

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