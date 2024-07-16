Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voilà!

Confira 5 receitas de sobremesas típicas da França

Aprenda a preparar doces deliciosos e tradicionais da culinária francesa, como profiteroles, madeleines e macarons
Portal Edicase

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 12:44

Imagem Edicase Brasil
Madeleines Crédito: nelea33 | Shutterstock
A culinária francesa é reconhecida globalmente por sua sofisticação e técnicas refinadas, combinando ingredientes de alta qualidade. Desde pratos simples e rústicos até criações complexas, a gastronomia da França enfatiza o sabor, a apresentação e o equilíbrio dos ingredientes.
As sobremesas clássicas, por exemplo, são um reflexo vivo dessa rica herança culinária, exibindo a diversidade e a maestria de sua confeitaria.
Abaixo, confira cinco receitas de sobremesas típicas da França!

MADELEINES 

Ingredientes:

  • 100g de manteiga
  • 100g de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de chá de raspas de limão
  • 100 g de farinha de trigo
  • 1/2 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até a mistura ficar clara e fofa. Adicione o extrato de baunilha e as raspas de limão e misture bem. 
  2. Em uma tigela separada, peneire a farinha, o fermento em pó e o sal. Incorpore os ingredientes secos na mistura de ovos e açúcar, mexendo delicadamente até a massa ficar homogênea. Adicione a manteiga derretida à massa, misturando delicadamente até ficar totalmente incorporada.
  3. Cubra a tigela com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Unte uma forma para madeleines com manteiga, e adicione a massa preenchendo 1/4 da capacidade de cada cavidade. 
  4. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o centro das madeleines esteja levemente firme ao toque. Retire do forno e desenforme. Aguarde esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

CRÈME BRÛLÉE

Ingredientes:

  • 350 ml de creme de leite
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 5 gemas de ovo
  • 100 ml de leite
  • 100 g de açúcar
  • Açúcar para caramelizar
  • Água quente

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até formar pequenas bolhas nas bordas, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Gradualmente, adicione o creme aquecido à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente. 
  2. Divida a mistura em tigelas individuais, as coloque em uma assadeira funda e encha-a com água quente até a metade da altura das tigelas, criando um banho-maria. Asse em forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, ou até que o creme esteja firme nas bordas, mas ainda ligeiramente tremido no centro.
  3. Retire as tigelas do banho-maria, deixe esfriar completamente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Na hora de servir, polvilhe uma camada fina de açúcar sobre cada crème brûlée e use um maçarico para caramelizar o açúcar até formar uma crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.

MACARONS 

Ingredientes:

  • Macarons: 
  • 200 g de açúcar de confeiteiro peneirado
  • 100 g de farinha de amêndoas peneirada
  • 3 claras de ovo
  • 50 g de açúcar granulado
  • Corante alimentício a gosto
  • Recheio: 
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 200ml de creme de leite

Modo de preparo:

  • Macarons:
  1. Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata as claras até o ponto neve e adicione gradualmente o açúcar granulado, misturando delicadamente. 
  2. Incorpore a mistura de açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas às claras batidas, mexendo delicadamente até criar um ponto em que a massa esteja lisa e forme uma fita que caia lentamente da espátula. Adicione o corante e misture delicadamente.
  3. Coloque a massa em um saco de confeitar com bico redondo. Em uma assadeira, forrada com papel-manteiga, forme pequenos círculos, deixando espaço entre eles. 
  4. Deixe os macarons descansarem à temperatura ambiente por 1 hora ou até que uma fina película se forme na superfície e eles não grudem no dedo ao serem tocados levemente. Leve ao forno médio preaquecido por 18 minutos ou até que os macarons soltem facilmente da assadeira.
  • Recheio:
  1. Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.
  • Montagem: 
  1. Quando os macarons estiverem completamente frios, coloque a ganache de chocolate em um saco de confeitar. Espalhe uma pequena quantidade na parte plana de um macaron e cubra com outro macaron, formando um “sanduíche”. Repita o processo com todos os macarons. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Profiteroles Crédito: margouillat photo | Shutterstock

PROFITEROLES

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 125 ml de água
  • 125 ml de leite
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 150 g de farinha de trigo
  • 4 ovos
  • Recheio: sorvete de baunilha a gosto.
  • Cobertura: 
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 200ml de creme de leite

Modo de preparo:

Massa - Em uma panela, coloque a água, o leite, a manteiga, o açúcar e o sal. Leve ao fogo médio e misture até começar a ferver. Adicione a farinha e mexa até a mistura soltar da panela. Transfira a massa para uma tigela e deixe esfriar por alguns minutos. Adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição e até a massa ficar lisa e brilhante. 
Coloque a massa em um saco de confeitar com bico grande e liso. Em uma assadeira forrada com papel manteiga, faça pequenos montes de massa, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Depois, reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 25 minutos, ou até que estejam dourados e secos. Deixe esfriar completamente.
Cobertura - Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.
Montagem - Corte os profiteroles ao meio e recheie com uma bola de sorvete de baunilha. Coloque a tampa de volta e regue com a cobertura de chocolate. Sirva em seguida.

CANELÉ

Ingredientes:

  • 500ml de leite
  • 50g de manteiga
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 100g de farinha de trigo
  • 250g de açúcar
  • 2 ovos
  • 2 gemas de ovo
  • 60ml de rum escuro
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, coloque o leite, a manteiga e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até começar a ferver. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e o açúcar. 
  2. Em outra tigela, bata os ovos e as gemas até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione a mistura dos ovos à de farinha e açúcar, misturando até formar uma massa lisa. Depois, adicione lentamente o leite morno à massa. Mexa até formar uma mistura homogênea. Acrescente o rum e mexa novamente. 
  3. Cubra a tigela e leve à geladeira por 24 horas. Unte as formas de canelé com manteiga. Mexa a massa novamente e encha as formas até 3/4 da capacidade.
  4. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Depois, reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 50 minutos, ou até que os canelés estejam escuros e caramelizados por fora, mas macios por dentro. Deixe esfriar por alguns minutos e desenforme. Sirva em seguida.

Veja Também

6 receitas típicas da França para celebrar as Olimpíadas de Paris

Como fazer steak tartare, um dos pratos mais famosos da França

Abacaxi brûlée: conheça versão gelada de famoso doce francês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados