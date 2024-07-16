Confira 5 receitas de sobremesas típicas da França

A culinária francesa é reconhecida globalmente por sua sofisticação e técnicas refinadas, combinando ingredientes de alta qualidade. Desde pratos simples e rústicos até criações complexas, a gastronomia da França enfatiza o sabor, a apresentação e o equilíbrio dos ingredientes.
As sobremesas clássicas, por exemplo, são um reflexo vivo dessa rica herança culinária, exibindo a diversidade e a maestria de sua confeitaria.
Abaixo, confira cinco receitas de sobremesas típicas da França!
MADELEINES
Ingredientes:
- 100g de manteiga
- 100g de açúcar
- 2 ovos
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 colher de chá de raspas de limão
- 100 g de farinha de trigo
- 1/2 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
- Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até a mistura ficar clara e fofa. Adicione o extrato de baunilha e as raspas de limão e misture bem.
- Em uma tigela separada, peneire a farinha, o fermento em pó e o sal. Incorpore os ingredientes secos na mistura de ovos e açúcar, mexendo delicadamente até a massa ficar homogênea. Adicione a manteiga derretida à massa, misturando delicadamente até ficar totalmente incorporada.
- Cubra a tigela com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Unte uma forma para madeleines com manteiga, e adicione a massa preenchendo 1/4 da capacidade de cada cavidade.
- Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o centro das madeleines esteja levemente firme ao toque. Retire do forno e desenforme. Aguarde esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
CRÈME BRÛLÉE
Ingredientes:
- 350 ml de creme de leite
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 5 gemas de ovo
- 100 ml de leite
- 100 g de açúcar
- Açúcar para caramelizar
- Água quente
Modo de preparo:
- Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até formar pequenas bolhas nas bordas, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Gradualmente, adicione o creme aquecido à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente.
- Divida a mistura em tigelas individuais, as coloque em uma assadeira funda e encha-a com água quente até a metade da altura das tigelas, criando um banho-maria. Asse em forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, ou até que o creme esteja firme nas bordas, mas ainda ligeiramente tremido no centro.
- Retire as tigelas do banho-maria, deixe esfriar completamente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Na hora de servir, polvilhe uma camada fina de açúcar sobre cada crème brûlée e use um maçarico para caramelizar o açúcar até formar uma crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.
MACARONS
Ingredientes:
- Macarons:
- 200 g de açúcar de confeiteiro peneirado
- 100 g de farinha de amêndoas peneirada
- 3 claras de ovo
- 50 g de açúcar granulado
- Corante alimentício a gosto
- Recheio:
- 200g de chocolate meio amargo
- 200ml de creme de leite
Modo de preparo:
- Macarons:
- Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata as claras até o ponto neve e adicione gradualmente o açúcar granulado, misturando delicadamente.
- Incorpore a mistura de açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas às claras batidas, mexendo delicadamente até criar um ponto em que a massa esteja lisa e forme uma fita que caia lentamente da espátula. Adicione o corante e misture delicadamente.
- Coloque a massa em um saco de confeitar com bico redondo. Em uma assadeira, forrada com papel-manteiga, forme pequenos círculos, deixando espaço entre eles.
- Deixe os macarons descansarem à temperatura ambiente por 1 hora ou até que uma fina película se forme na superfície e eles não grudem no dedo ao serem tocados levemente. Leve ao forno médio preaquecido por 18 minutos ou até que os macarons soltem facilmente da assadeira.
- Recheio:
- Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.
- Montagem:
- Quando os macarons estiverem completamente frios, coloque a ganache de chocolate em um saco de confeitar. Espalhe uma pequena quantidade na parte plana de um macaron e cubra com outro macaron, formando um “sanduíche”. Repita o processo com todos os macarons. Sirva em seguida.
PROFITEROLES
Ingredientes:
- Massa:
- 125 ml de água
- 125 ml de leite
- 100 g de manteiga
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1/2 colher de chá de sal
- 150 g de farinha de trigo
- 4 ovos
- Recheio: sorvete de baunilha a gosto.
- Cobertura:
- 200g de chocolate meio amargo
- 200ml de creme de leite
Modo de preparo:
Massa - Em uma panela, coloque a água, o leite, a manteiga, o açúcar e o sal. Leve ao fogo médio e misture até começar a ferver. Adicione a farinha e mexa até a mistura soltar da panela. Transfira a massa para uma tigela e deixe esfriar por alguns minutos. Adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição e até a massa ficar lisa e brilhante.
Coloque a massa em um saco de confeitar com bico grande e liso. Em uma assadeira forrada com papel manteiga, faça pequenos montes de massa, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Depois, reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 25 minutos, ou até que estejam dourados e secos. Deixe esfriar completamente.
Cobertura - Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.
Montagem - Corte os profiteroles ao meio e recheie com uma bola de sorvete de baunilha. Coloque a tampa de volta e regue com a cobertura de chocolate. Sirva em seguida.
CANELÉ
Ingredientes:
- 500ml de leite
- 50g de manteiga
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 100g de farinha de trigo
- 250g de açúcar
- 2 ovos
- 2 gemas de ovo
- 60ml de rum escuro
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
- Em uma panela, coloque o leite, a manteiga e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até começar a ferver. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e o açúcar.
- Em outra tigela, bata os ovos e as gemas até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione a mistura dos ovos à de farinha e açúcar, misturando até formar uma massa lisa. Depois, adicione lentamente o leite morno à massa. Mexa até formar uma mistura homogênea. Acrescente o rum e mexa novamente.
- Cubra a tigela e leve à geladeira por 24 horas. Unte as formas de canelé com manteiga. Mexa a massa novamente e encha as formas até 3/4 da capacidade.
- Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Depois, reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 50 minutos, ou até que os canelés estejam escuros e caramelizados por fora, mas macios por dentro. Deixe esfriar por alguns minutos e desenforme. Sirva em seguida.