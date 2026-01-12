Culinária inclusiva

8 receitas de bolos sem glúten fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas saudáveis e saborosas livres desse tipo de proteína

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:50

Bolo de laranja sem glúten Crédito: flanovais | Shutterstock

O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e pode causar danos intestinais e problemas de saúde em pessoas com doença celíaca. Para evitar estas condições, a solução é adotar uma dieta sem esses ingredientes, o que não significa que você precisa abrir mão de suas receitas preferidas, como um bolo fofinho e saboroso. Isso porque existe uma infinidade de opções para substituir o glúten.

A seguir, confira 8 receitas de bolos sem glúten para inserir na dieta!

Bolo de laranja sem glúten

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de fécula de batata

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Suco e raspas de 2 laranjas

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata e o fermento químico e mexa. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa lisa. Acrescente o suco e as raspas das laranjas e mexa para incorporar.

Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana sem glúten

Ingredientes:

3 bananas descascadas e amassadas

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas amassadas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de aveia, o fermento químico e a canela em pó e misture. Aos poucos, despeje a mistura do liquidificador no recipiente com os ingredientes secos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.

Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate sem glúten

Ingredientes:

Massa

80 ml de óleo de milho

120 g de açúcar

2 ovos

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

70 g de chocolate em pó sem glúten

180 g de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de milho para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Cobertura

100 ml de leite de coco

70 g de chocolate em pó sem glúten

40 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione o açúcar e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e, por fim, o fermento químico. Misture e despeje a massa em uma forma untada com óleo de milho e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Passado esse tempo, retire do forno e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde sem glúten Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Bolo de milho-verde sem glúten

Ingredientes:

5 ovos

395 g de milho-verde em conserva

2 xícaras de chá de fubá

160 g de coco ralado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Fubá para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco e o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e misture. Após, coloque a massa em uma forma redonda com furo no meio untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com chocolate sem glúten

Ingredientes:

Massa

2 cenouras descascadas e picadas

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

200 ml de leite de coco

3/4 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de soja para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Cobertura

100 ml de leite de coco

70 g de chocolate em pó sem glúten

40 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo de soja e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o açúcar, o fermento químico e o leite de coco e mexa para incorporar. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma com um furo no meio untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de pêssego sem glúten

Ingredientes:

4 pêssegos em calda

200 ml de calda de pêssego

1 xícara de chá de óleo

5 ovos

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de amido de milho

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a calda e bata. Adicione o óleo e as gemas e bata por 3 minutos. Em uma tigela, bata as claras em neve e reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Acrescente a mistura do liquidificador e a clara em neve e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma com furo no meio untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela sem glúten Crédito: Carlos Santos RODAPE | Shutterstock

Bolo de maçã com canela sem glúten

Ingredientes:

2 maçãs com casca e picadas

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as maçãs picadas, os ovos, o óleo de coco e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de arroz, a farinha de aveia, a canela e o sal. Misture bem. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinha com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar e desenforme com cuidado, sirva em seguida.

Bolo de abacaxi com coco sem glúten

Ingredientes:

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de abacaxi picado

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, o açúcar e o abacaxi até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de arroz, o polvilho doce, o coco ralado e o sal. Misture bem. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar e desenforme com cuidado, sirva em seguida.