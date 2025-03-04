É totalmente possível preparar sobremesas deliciosas sem ingredientes de origem animal e sem glúten, garantindo sabor e textura incríveis. Com o uso de farinhas alternativas e substitutos naturais para ovos e laticínios, é possível criar doces inclusivos. Frutas, oleaginosas e leites vegetais são grandes aliados na confeitaria vegana e sem glúten, trazendo cremosidade e doçura às receitas.
A seguir, veja 6 receitas de sobremesas veganas sem glúten!
Panna cotta de café
Ingredientes
- 1/2 colher de chá de ágar-ágar em pó
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 xícara de chá de melado de cana
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 2 colheres de chá de café coado
- 20 g de chocolate vegano e sem glúten derretido
- Café em grão para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de soja, o leite de coco, o melado, o ágar-ágar, a essência de baunilha e o café e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até ficar firme. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate derretido e os grãos de café. Sirva em seguida.
Musse de pitaya
Ingredientes
- Polpa de 1 pitaya rosa
- 3 colheres de sopa decastanha-de-caju picada
- 120 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- Essência de baunilha e açúcar a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o óleo de coco e bata para incorporar. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira por 35 minutos. Sirva em seguida.
Biscoitos de amendoim
Ingredientes
- 1 xícara de chá de pasta de amendoim
- 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/4 de xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o açúcar mascavo, o leite de coco e a essência de baunilha. Mexa bem até que tudo esteja bem incorporado. Adicione a farinha de arroz e o bicarbonato de sódio e misture até ficar homogêneo. Se a massa estiver muito pegajosa, você pode adicionar um pouco mais de farinha de arroz até que fique no ponto de modelar.
Modele pequenas bolinhas de massa e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Achate-as levemente com um garfo para formar a textura característica dos biscoitos de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10-12 minutos ou até que fiquem ligeiramente dourados nas bordas. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.
Bolo de coco
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 pitada de sal
- 4 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Óleo de coco para untar
Calda
- 4 colheres de sopa de leite de coco
- 2 colheres de sopa de coco ralado
- 2 colheres de sopa de açúcar
- Coco ralado para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture bem. Adicione o óleo de coco e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.
Calda
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da calda e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje a calda sobre o bolo, polvilhe com o coco ralado e sirva em seguida.
Trufa de damasco com coco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de damasco seco
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 30 g de farinha de soja
- 1/4 de xícara de chá de água
- Óleo de coco para untar
- Coco ralado para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa lisa e firme. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha um recipiente untado com óleo de coco. Leve à geladeira por 20 minutos. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida.
Brownie de batata-doce e cacau
Ingredientes
- 300 g de batata-doce cozida e amassada
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/4 de xícara chá de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1/4 de colher de chá de sal
- 100 ml de leite de coco
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a batata-doce com o açúcar mascavo, o óleo de coco, a essência de baunilha, o cacau em pó e o sal. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Acrescente a farinha de arroz, o bicarbonato e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione as nozes e mexa novamente.
Espalhe a massa uniformemente em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos ou até que, ao inserir um palito no centro, ele saia limpo. Após retirar do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos antes de cortar em pedaços. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.