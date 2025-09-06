Delícia!

Receita de bolo de fubá simples e fofinho: confira passo a passo

HZ traz uma dica prática e cheia de sabor para deixar o seu café ou lanche no fim de semana ainda mais gostoso

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06:00

Bolo de fubá simples combina com um café fresquinho Crédito: Yoki/Acervo

Que tal um bolo de fubá fofinho para acompanhar o café? A equipe do HZ curte bastante essa combinação e traz uma dica de preparo simples e muito prática para você garantir essa delícia no seu lanche.

A receita, que a gente mostra abaixo passo a passo, rende em média oito porções. Você também pode conferir uma versão cremosa, clicando aqui.

Bolo de fubá simples e fofinho

Rendimento: 8 porções, em média

Tempo médio de preparo: 15 minutos + tempo de forno

Nível: fácil

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar



½ xícara (chá) de margarina (100g)



1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo (180g)



1 ½ xícara (chá) de fubá (260g)



1 ½ xícara (chá) de leite integral (300ml)



1 colher (sopa) de fermento em pó químico



¼ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro para polvilhar (60g)

Modo de preparo:

O primeiro passo da receita é bater as claras dos ovos em neve e reservar. Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar e a margarina até obter um creme fofo. Isso vai garantir um bolo de fubá bem macio.

Acrescente a farinha e o fubá, alternando com o leite.

Bata até obter uma massa homogênea.

Desligue a batedeira, adicione as claras em neve e o fermento. Misture delicadamente.

Unte e enfarinhe uma assadeira com fundo removível.

Coloque a massa nessa assadeira e leve ao forno, preaquecido a 200°C, e asse por cerca de 40 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar.

Desenforme o bolo e polvilhe com açúcar de confeiteiro para decorar.



Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar