Receita de bolo de fubá simples e fofinho: confira passo a passo

HZ traz uma dica prática e cheia de sabor para deixar o seu café ou lanche no fim de semana ainda mais gostoso

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06:00

Bolo-de-fubá-Yoki
Bolo de fubá simples combina com um café fresquinho Crédito: Yoki/Acervo

Que tal um bolo de fubá fofinho para acompanhar o café? A equipe do HZ curte bastante essa combinação e traz uma dica de preparo simples e muito prática para você garantir essa delícia no seu lanche.

A receita, que a gente mostra abaixo passo a passo, rende em média oito porções. Você também pode conferir uma versão cremosa, clicando aqui.  

Bolo de fubá simples e fofinho

Rendimento: 8 porções, em média
Tempo médio de preparo: 15 minutos + tempo de forno
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de margarina (100g)
  • 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo (180g)
  • 1 ½ xícara (chá) de fubá (260g)
  • 1 ½ xícara (chá) de leite integral (300ml)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó químico 
  • ¼ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro para polvilhar (60g)

Modo de preparo:

  1. O primeiro passo da receita é bater as claras dos ovos em neve e reservar.
  2. Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar e a margarina até obter um creme fofo. Isso vai garantir um bolo de fubá bem macio.
  3. Acrescente a farinha e o fubá, alternando com o leite.
  4. Bata até obter uma massa homogênea.
  5. Desligue a batedeira, adicione as claras em neve e o fermento. Misture delicadamente.
  6. Unte e enfarinhe uma assadeira com fundo removível.
  7. Coloque a massa nessa assadeira e leve ao forno, preaquecido a 200°C, e asse por cerca de 40 minutos.
  8. Retire do forno e deixe esfriar.
  9. Desenforme o bolo e polvilhe com açúcar de confeiteiro para decorar.

Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

