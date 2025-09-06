Receita de bolo de fubá simples e fofinho: confira passo a passo

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06:00
Que tal um bolo de fubá fofinho para acompanhar o café? A equipe do HZ curte bastante essa combinação e traz uma dica de preparo simples e muito prática para você garantir essa delícia no seu lanche.
A receita, que a gente mostra abaixo passo a passo, rende em média oito porções. Você também pode conferir uma versão cremosa, clicando aqui.
Rendimento: 8 porções, em média
Tempo médio de preparo: 15 minutos + tempo de forno
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta