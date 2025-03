Água na boca!

Bolo de coco bem molhadinho é dica para o lanche; veja receita

Doce leva biscoito triturado no preparo da massa e é finalizado com calda à base de leite de coco e leite condensado

Café da tarde é o momento do dia perfeito para um bolinho, concorda? Se a sua resposta é sim, aqui vai uma receita para deixar o seu lanche ainda mais gostoso: bolo de coco bem molhadinho, com calda à base de coco e leite condensado, coberto com coco ralado. >