O que comer no lanche da tarde? 7 receitas rápidas e saudáveis

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:51
Os lanches rápidos e saudáveis são ideais para saciar a fome durante a tarde. Ricos em nutrientes e fáceis de preparar, eles facilitam o dia a dia e ajudam a manter a energia. Além disso, combinam sabores deliciosos com opções equilibradas, facilitando seguir um plano alimentar. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de lanches fitness irresistíveis para você incluir na sua rotina. Confira!
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes líquidos e misture. Aos poucos, adicione o açúcar e as sementes de linhaça e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma peneira, peneire o cacau e a farinha de arroz sobre a mistura e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a banana e misture. Após, coloque a massa em forminhas de silicone, cobrindo até a metade, e leve ao forno preaquecido em temperatura média até os bolinhos crescerem. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, o leite de soja, o sal, o açafrão e o orégano e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os tomates-cerejas e a cebola e cubra com a massa. Espalhe bem e cozinhe por 3 minutos. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, a cebolinha e o sal e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte um refratário de tamanho médio com azeite e disponha metade das fatias de pão sobre ele. Cubra com a carne moída e finalize com mais uma camada de pão. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a torta e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela com água, coloque os inhames e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, escorra a água, espere esfriar e pique o legume. Disponha em um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Se precisar, coloque um pouco de água para bater. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca, formando um disco uniforme. Quando a massa começar a se unir, vire com cuidado. Distribua o queijo branco e o tomate sobre a tapioca. Tempere com uma pitada de sal e orégano. Dobre a tapioca ao meio e deixe no fogo por mais 1 a 2 minutos, até o queijo aquecer levemente. Retire do fogo e finalize com um fio de azeite. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta