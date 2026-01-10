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Pão de queijo simples: veja receita para o lanche do fim de semana

Aproveite a folga para preparar os seus próprios pãezinhos, pois eles serão a companhia perfeita para o seu café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 08:01

Pão de queijo simples
Receita de pão de queijo escolhida por nossa equipe rende em média 15 porções  Crédito: Marca Renata
Pão de queijo é praticamente uma unanimidade quando o assunto é lanche, e nas férias não há dúvida de que esse clássico brasileiro é uma escolha perfeita para o café da tarde. 
Então, aproveite a folga do fim de semana para preparar os seus próprios pãezinhos, bem frescos e "queijudos", com uma receita simples selecionada por nossa equipe. Polvilho doce, leite, ovos e queijo meia cura estão entre os ingredientes da lista. Confira! 

Pão de queijo simples

Rendimento: 15 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
  • 1 xicara (chá) de leite
  • ½ xicara (chá) de óleo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 500g de polvilho doce
  • 2 ovos
  • 1 xícara e meia de queijo meia cura ralado
  • 1 pacote de queijo ralado
  • Modo de preparo: 
  1. Coloque o leite, o óleo e o sal para aquecer. 
  2. Leve ao fogo alto e, quando levantar fervura, despeje a mistura sobre o polvilho. Misture e acrescente os ovos, um a um.
  3. Junte o queijo meia cura e o queijo parmesão e misture tudo com as mãos. Sove bem.
  4. Em seguida, faça bolinhas com a massa e coloque-as em uma assadeira untada previamente. 
  5. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 20 minutos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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