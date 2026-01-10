Pão de queijo simples: veja receita para o lanche do fim de semana

Pão de queijo é praticamente uma unanimidade quando o assunto é lanche, e nas férias não há dúvida de que esse clássico brasileiro é uma escolha perfeita para o café da tarde.
Então, aproveite a folga do fim de semana para preparar os seus próprios pãezinhos, bem frescos e "queijudos", com uma receita simples selecionada por nossa equipe. Polvilho doce, leite, ovos e queijo meia cura estão entre os ingredientes da lista. Confira!
Pão de queijo simples
Rendimento: 15 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 xicara (chá) de leite
- ½ xicara (chá) de óleo
- 1 colher (chá) de sal
- 500g de polvilho doce
- 2 ovos
- 1 xícara e meia de queijo meia cura ralado
- 1 pacote de queijo ralado
- Modo de preparo:
- Coloque o leite, o óleo e o sal para aquecer.
- Leve ao fogo alto e, quando levantar fervura, despeje a mistura sobre o polvilho. Misture e acrescente os ovos, um a um.
- Junte o queijo meia cura e o queijo parmesão e misture tudo com as mãos. Sove bem.
- Em seguida, faça bolinhas com a massa e coloque-as em uma assadeira untada previamente.
- Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 20 minutos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.