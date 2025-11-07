Gastronomia

Torta de liquidificador: aprenda 4 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções deliciosas para aproveitar esse momento do dia

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:40

Torta de atum, escarola e ovo Crédito: Imagem: photobobs | Shutterstock

Nada melhor do que um lanche caseiro para deixar o lanche da tarde mais gostoso. As tortas de liquidificador unem praticidade e sabor, sendo ideais para quem deseja algo rápido e apetitoso. Com ingredientes simples e preparo fácil, resultam em massas leves e recheios variados, perfeitos para acompanhar uma bebida quente ou gelada.

Abaixo, veja 4 receitas práticas e deliciosas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!

Torta de atum, escarola e ovo

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

170 g de atum escorrido

2 ovos cozidos picados

1 xícara de chá de escarola refogada e picada

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse apenas para incorporar. Transfira metade da massa para uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o atum, os ovos cozidos, a escarola e o queijo muçarela sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície com uma colher. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

3 colheres de sopa de linhaça triturada

9 colheres de sopa de água

1 xícara de chá de leite vegetal

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

300 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a linhaça triturada com a água e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel espesso. No liquidificador, coloque o gel de linhaça, o leite vegetal, o óleo vegetal, o sal e a levedura nutricional. Bata por 1 minuto até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e o amido de milho e bata até formar uma massa lisa. Junte o fermento em pó e pulse rapidamente apenas para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o milho-verde e o palmito. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por cerca de 3 minutos. Reserve.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma média untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de palmito e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Torta de calabresa com azeitonas Crédito: Imagem: Radu Sebastian | Shutterstock

Torta de calabresa com azeitona

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de linguiça calabresa picada

1/2 xícara de chá de azeitona verde picada

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até a mistura ficar homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até formar uma massa lisa. Adicione o fermento em pó e pulse rapidamente apenas para misturar. Transfira a massa para uma tigela e misture a linguiça calabresa, a azeitona, o queijo muçarela e o cheiro-verde com o auxílio de uma colher. Despeje a mistura em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima da torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.

Torta de frango com queijo

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar levemente. Acrescente o frango, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo, adicione o requeijão, o queijo muçarela e o cheiro-verde. Misture bem e reserve para esfriar.

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura uniforme. Acrescente o queijo parmesão, a farinha de trigo e o amido de milho. Bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse rapidamente para misturar.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de frango sobre a massa e cubra com o restante da massa. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.