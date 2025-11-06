Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:21
O bolo de liquidificador é uma ótima opção para o lanche da tarde, especialmente para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, com poucos ingredientes e um preparo rápido, é possível adaptar a receita para diferentes restrições alimentares, criando versões sem glúten igualmente saborosas e fofinhas, ideais para quem deseja manter uma alimentação mais leve ou tem intolerância.
A seguir, confira 4 receitas de bolo de liquidificador sem glúten para o lanche da tarde!
Em um liquidificador, coloque metade das maçãs-verdes, os ovos, o óleo de coco e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente as farinhas e o sal e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, coloque o fermento químico e o restante das maçãs e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma de silicone para bolo inglês e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o açúcar de coco e bata até obter uma massa lisa. Adicione a farinha de amêndoas e o coco ralado e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme. Aos poucos, adicione os ovos e bata para misturar. Acrescente o iogurte natural e bata para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e junte a farinha de arroz e o fermento químico. Mexa com o auxílio de um fouet até que a massa fique homogênea.
Por último, coloque o mirtilo e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa lisa. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta