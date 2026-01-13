Pizza de pão de forma: receita de lanche fácil e rápido de fazer

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:00
Quer uma ideia de comidinha para o lanche que é fácil e rápida de fazer? Pizza de pão de forma. Essa dica do HZ é irresistível (afinal, quem não ama pizza?) e pode ser preparada tanto no forno convencional quanto na air fryer.
Até mesmo a criançada pode ajudar na montagem! Se você curtiu essa ideia, separe então seus ingredientes favoritos para a cobertura e não se esqueça de escolher um bom molho de tomate para dar sabor ao pão.
Usar uma boa quantidade de queijo também faz diferença no resultado, assim como aquele toque de orégano para deixar as fatias com o sabor característico de pizza.
Ingredientes:
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
