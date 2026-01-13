É vapt-vupt!

Pizza de pão de forma: receita de lanche fácil e rápido de fazer

Perfeita para as férias de verão, essa sugestão do HZ pode ser preparada tanto no forno quanto na air fryer e não custa caro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:00

Pizza de pão de forma: lanche rápido e barato para preparar nas férias Crédito: Divino Fogão

Quer uma ideia de comidinha para o lanche que é fácil e rápida de fazer? Pizza de pão de forma. Essa dica do HZ é irresistível (afinal, quem não ama pizza?) e pode ser preparada tanto no forno convencional quanto na air fryer.

Até mesmo a criançada pode ajudar na montagem! Se você curtiu essa ideia, separe então seus ingredientes favoritos para a cobertura e não se esqueça de escolher um bom molho de tomate para dar sabor ao pão.

Usar uma boa quantidade de queijo também faz diferença no resultado, assim como aquele toque de orégano para deixar as fatias com o sabor característico de pizza.

Pizza de pão de forma

Ingredientes:

Fatias de pão de forma

Molho de tomate



Queijo muçarela ralado ou fatiado



Toppings variados à sua escolha (calabresa fatiada, milho, azeitonas, orégano, presunto fatiado, tomate cortado em rodelas, entre outros)



Manteiga ou azeite para untar

Modo de preparo: Para montar a base, unte levemente uma assadeira com azeite ou manteiga e disponha as fatias de pão. Ao preparar o molho, espalhe uma camada fina de molho de tomate sobre as fatias de pão, acrescente o queijo por cima e, em seguida, escolha seus toppings favoritos para montar a cobertura em cada fatia de pão. Leve as fatias para o forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e as bordas do pão ficarem levemente crocantes. Sirva quente.

Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar