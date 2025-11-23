Culinária

Quer fazer massa de pizza caseira? HZ traz receita passo a passo

Acompanhe as instruções para preparar a base do prato e deixe sua criatividade fluir na hora de escolher a cobertura

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:00

A massa de pizza caseira leva em média 6 horas para ficar pronta Crédito: Marca Renata

Se você gosta de reunir os amigos ou familiares em torno da mesa na sua casa, aqui vai uma receita que promete agradar a todos: pizza! Afinal, quem resiste a esse clássico da culinária mundial?

A sugestão do HZ começa pela base de tudo, a massa, e a cobertura você pode variar de acordo com os ingredientes que preferir. Lembre-se apenas de ter à mão um bom molho de tomate e bastante queijo muçarela para derreter.

Massa de pizza caseira

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: aproximadamente 7 horas

Nível: médio

Ingredientes:

1 kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de sal

2g de fermento biológico fresco

700ml de água

Molho de tomate

Queijo

Tomates-cereja

Manjericão

Modo de preparo:

Misture em um bowl a água e o fermento. Junte a farinha e o sal e misture até sumir toda a farinha de trigo. Deixe descansar na geladeira por 1 hora. Após esse tempo, retire a massa da geladeira e faça dobras. Separe em porções pequenas e deixe descansar por pelo menos cinco horas em temperatura ambiente.

Abra um disco de massa sobre uma superfície lisa e enfarinhada, espalhe o molho por cima e cubra com queijo e tomates (ou com ingredientes da cobertura que preferir). Asse no forno a 250°C até dourar e derreter o queijo. Sirva em seguida.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar