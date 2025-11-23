Editorias do Site
Quer fazer massa de pizza caseira? HZ traz receita passo a passo

Acompanhe as instruções para preparar a base do prato e deixe sua criatividade fluir na hora de escolher a cobertura

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:00

A massa de pizza caseira leva em média 6 horas para ficar pronta Crédito: Marca Renata

Se você gosta de reunir os amigos ou familiares em torno da mesa na sua casa, aqui vai uma receita que promete agradar a todos: pizza! Afinal, quem resiste a esse clássico da culinária mundial?

A sugestão do HZ começa pela base de tudo, a massa, e a cobertura você pode variar de acordo com os ingredientes que preferir. Lembre-se apenas de ter à mão um bom molho de tomate e bastante queijo muçarela para derreter.    

Massa de pizza caseira

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: aproximadamente 7 horas
Nível: médio

Ingredientes:

  • 1 kg de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 2g de fermento biológico fresco
  • 700ml de água
  • Molho de tomate
  • Queijo
  • Tomates-cereja
  • Manjericão

Modo de preparo:

  1. Misture em um bowl a água e o fermento. 
  2. Junte a farinha e o sal e misture até sumir toda a farinha de trigo. 
  3. Deixe descansar na geladeira por 1 hora. Após esse tempo, retire a massa da geladeira e faça dobras.
  4. Separe em porções pequenas e deixe descansar por pelo menos cinco horas em temperatura ambiente.
  5. Abra um disco de massa sobre uma superfície lisa e enfarinhada, espalhe o molho por cima e cubra com queijo e tomates (ou com ingredientes da cobertura que preferir). 
  6. Asse no forno a 250°C até dourar e derreter o queijo. Sirva em seguida. 

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

