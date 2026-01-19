Humor e reflexão

“É Nóia Minha?” chega a Vitória com Camila Fremder e Raquel Real

Podcast com mais de 30 milhões de plays ganha edição especial ao vivo, com participação da humorista Raquel Real e convidados

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:02

“É Nóia Minha?” chega a Vitória com Camila Fremder e Raquel Real Crédito: Rodrigo Bueno / Jessica Liar

O podcast que transformou inseguranças, paranoias e questionamentos em conversa coletiva vai ganhar voz, corpo e plateia em Vitória. No domingo (25), a escritora e roteirista Camila Fremder apresenta "É Nóia Minha? – Ao Vivo no Espaço Patrick Ribeiro", em uma edição especial que promete humor, identificação e muita troca com o público capixaba.

Criado em 2019, o "É Nóia Minha?" se tornou um fenômeno do áudio: já são mais de 300 episódios, 31 milhões de plays e cerca de 1 milhão de ouvintes mensais. No palco, o projeto ganha novos contornos, mas mantém a essência que conquistou tanta gente: falar sobre as “nóias” da vida adulta com leveza, franqueza e boas doses de riso.

No formato ao vivo, Camila conduz o espetáculo como uma extensão natural do podcast. Ela convida dois participantes para conversas abertas sobre questões pessoais, profissionais e temas que surgem tanto entre os convidados quanto da própria plateia. As nóias do público, inclusive, não ficam só no pensamento: elas ajudam a guiar o papo em tempo real, tornando cada apresentação única.

Camila Fremder Crédito: Reprodução Instagram @cafremder

E uma das vozes que vai dividir esse encontro em Vitória é a humorista Raquel Real, que participa ao vivo do espetáculo. Raquel vem se destacando no audiovisual e nas redes sociais com um humor afiado e crítico, satirizando coaches motivacionais, absurdos do cotidiano, figuras misóginas da internet e a cultura das apostas online, sempre provocando risos e reflexão ao mesmo tempo.

Além dos vídeos que viralizam, Raquel é roteirista do programa A Culpa é do Cabral e já foi chefe de roteiro do LOL Brasil. No palco, ela leva personagens icônicos como “A Coach” e “A Diaba”, abordando temas como saúde mental, limites do humor e o papel da mulher na comédia, assuntos que dialogam diretamente com o espírito do "É Nóia Minha?".

“Estou muito feliz e ansiosa pra participar do 'É Nóia Minha' ao vivo em Vitória, um lugar que nunca fui e onde tem muita gente que me acompanha. Como meu trabalho é, muitas vezes, solitário — eu e uma câmera —, estar diante do público é um termômetro imediato do humor”, conta Raquel.

Raquel Real Crédito: Jessica Liar

Para ela, a troca presencial amplia o campo criativo da piada e reforça a importância de mulheres ocupando cada vez mais espaços no humor, nos palcos, na TV e na internet.

Com roteiro assinado por Camila Fremder e Álvaro Leme, e figurino de Rodrigo Rosner, o projeto já discutiu temas como racismo, envelhecimento, diversidade de gênero, capacitismo, pressão social, assédio e maternidade, sempre de forma acessível, direta e sem perder o humor.

Ao longo dos anos, o podcast já recebeu convidados como Pabllo Vittar, Leandro Karnal, Gabriela Prioli, Fernanda Paes Leme, Manu Gavassi, Rita Lobo, entre muitos outros.

“Trazer o Nóia para o palco é uma forma de estreitar ainda mais a relação com o público. É uma experiência única, porque as nóias ganham vida ali, em tempo real, e todo mundo acaba se reconhecendo um pouco nelas”, resume Camila.

Serviço

É Nóia Minha? – Ao Vivo, com Camila Fremder

Data: 25 de janeiro (domingo)

25 de janeiro (domingo) Abertura da casa: 18h30

18h30 Início: 19h

19h Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória, Vitória

Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória, Vitória Classificação: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis; crianças até 24 meses no colo não pagam

Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis; crianças até 24 meses no colo não pagam Ingressos: à venda online pelo site Blueticket

