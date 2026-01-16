Se apaixonou

“Quem quer o RJ quando se tem o ES?”, diz influenciadora ao conhecer Vitória

Luiza Rossi exaltou a capital capixaba e outros destinos do Estado durante viagem e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:54

A influenciadora Luiza Rossi está no Espírito Santo pela primeira vez, e está completamente encantada. Conhecida por falar de looks, viagens, vlogs e arte, a criadora de conteúdo, que é de São Paulo, usou as redes sociais para rasgar elogios à capital capixaba após chegar em Vitória.

Em vídeos publicados durante o passeio, Luiza brincou dizendo que os capixabas “não fazem marketing porque não querem dividir”. A declaração veio acompanhada de uma sequência de elogios à cidade. Segundo ela, Vitória superou expectativas e até entrou no topo das capitais mais bonitas que já visitou. “Eu acho que é a capital mais linda que eu já vi. Ouso dizer”, afirmou, enquanto percorria a cidade de carro.

A influenciadora mostrou trechos do passeio pela Ilha do Frade e pela Ilha do Boi, dois dos endereços mais charmosos da capital. Impressionada com o visual, ela comentou sobre a organização urbana, a limpeza e o cuidado com os espaços públicos. “Tudo bonito, grama cortada, cidade limpa… tá demais aqui”, disse.

Mas o roteiro de Luiza pelo Espírito Santo foi além de Vitória. Nas redes sociais, ela contou que também passou por Itaúnas, no Norte do Estado, além de Santa Cruz, em Aracruz, Manguinhos e a Praia de Capuba, na Serra. O conjunto de paisagens reforçou a percepção positiva da influenciadora sobre o Estado, que ela descreveu como bonito, bem cuidado e surpreendente.

A repercussão dos vídeos gerou identificação imediata entre capixabas, que comentaram muito e ainda deram dicas de outros lugares que ela poderia visitar na Grande Vitória.

