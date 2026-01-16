Aracruz recebe festival gratuito com congo, cultura indígena e show do Jammil

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:43
Tradição, identidade e festa à beira-mar. O Festival Cultural Aracruz Praia e Sol promete movimentar o litoral capixaba com uma programação gratuita que mistura congo, culturas indígenas, manifestações populares e grandes nomes da música nacional. As atividades acontecem em Barra do Sahy e Santa Cruz, transformando as praias em palcos de festa cultural.
A partir do dia 17 de janeiro, Barra do Sahy recebe uma intensa programação dedicada às raízes culturais do Espírito Santo. Bandas de congo, grupos indígenas, coral guarani, capoeira e banda marcial ocupam a orla em apresentações que valorizam a ancestralidade e a diversidade cultural do município.
Cortejos culturais conduzem o público do palco cultural até o palco principal, criando um encontro vivo entre tradição, música e identidade capixaba.
O destaque musical fica por conta do dia 18 de janeiro, quando o grupo Jammil assume o comando do trio elétrico na Barra do Sahy. Com um repertório que atravessa gerações, o grupo promete arrastar o público ao som de sucessos como “Praieiro”, “Milla”, “Ê Saudade” e “Minha Estrela”, levando a energia do axé e do samba-reggae baiano para o litoral norte do Estado.
A programação segue no dia 31 de janeiro, em Santa Cruz, com mais uma tarde dedicada às manifestações populares. Bandas de congo, grupos de capoeira e banda marcial se reúnem em apresentações que celebram a cultura tradicional, também acompanhadas por cortejo, desta vez saindo da rotatória de entrada do litoral até o palco principal.
