Aracruz recebe festival gratuito com congo, cultura indígena e show do Jammil

Evento ocupa praias do município com programação cultural diversa, música e tradição, além de show do Jammil no trio elétrico

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:43

Congo, culturas indígenas e show do Jammil animam festival gratuito em Aracruz Crédito: Divulgação/Secult

Tradição, identidade e festa à beira-mar. O Festival Cultural Aracruz Praia e Sol promete movimentar o litoral capixaba com uma programação gratuita que mistura congo, culturas indígenas, manifestações populares e grandes nomes da música nacional. As atividades acontecem em Barra do Sahy e Santa Cruz, transformando as praias em palcos de festa cultural.

A partir do dia 17 de janeiro, Barra do Sahy recebe uma intensa programação dedicada às raízes culturais do Espírito Santo. Bandas de congo, grupos indígenas, coral guarani, capoeira e banda marcial ocupam a orla em apresentações que valorizam a ancestralidade e a diversidade cultural do município.

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Cortejos culturais conduzem o público do palco cultural até o palco principal, criando um encontro vivo entre tradição, música e identidade capixaba.

O destaque musical fica por conta do dia 18 de janeiro, quando o grupo Jammil assume o comando do trio elétrico na Barra do Sahy. Com um repertório que atravessa gerações, o grupo promete arrastar o público ao som de sucessos como “Praieiro”, “Milla”, “Ê Saudade” e “Minha Estrela”, levando a energia do axé e do samba-reggae baiano para o litoral norte do Estado.

Banda Jammil Crédito: Reprodução Instagram @bandajammil / Eric Brandão

A programação segue no dia 31 de janeiro, em Santa Cruz, com mais uma tarde dedicada às manifestações populares. Bandas de congo, grupos de capoeira e banda marcial se reúnem em apresentações que celebram a cultura tradicional, também acompanhadas por cortejo, desta vez saindo da rotatória de entrada do litoral até o palco principal.

Programação completa

Dia 17/01 – Barra do Sahy (17h às 20h)

Banda de Congo São Benedito do Rosário da Vila do Riacho

Banda de Congo São Sebastião de Barra do Riacho

Grupo de Tambores Tupinikim de São Benedito (Aldeia Caieiras Velha)

Grupo Italiana de Guaraná

Curumins Guerreiros

Coral Guarani Tape Retxakã

Grupo Pimenta Rosa

Cortejo do palco cultural até o palco principal





Dia 18/01 – Barra do Sahy (15h)

Jammil (trio elétrico)





Dia 31/01 – Santa Cruz (16h às 19h30)

Congo São Sebastião de Santa Rosa

Grupo São Benedito de Itaparica

Capoeira Grupo 100% Capoeira Máscara

Capoeira Ginga Menino Faísca

Capoeira na Veia

Capoeira Acarbo

Banda Marcial Ermentina Leal

