Editorias do Site
Redes Sociais

Aracruz recebe festival gratuito com congo, cultura indígena e show do Jammil

Evento ocupa praias do município com programação cultural diversa, música e tradição, além de show do Jammil no trio elétrico

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:43

Congo, culturas indígenas e show do Jammil animam festival gratuito em Aracruz
Congo, culturas indígenas e show do Jammil animam festival gratuito em Aracruz Crédito: Divulgação/Secult

Tradição, identidade e festa à beira-mar. O Festival Cultural Aracruz Praia e Sol promete movimentar o litoral capixaba com uma programação gratuita que mistura congo, culturas indígenas, manifestações populares e grandes nomes da música nacional. As atividades acontecem em Barra do Sahy e Santa Cruz, transformando as praias em palcos de festa cultural.

A partir do dia 17 de janeiro, Barra do Sahy recebe uma intensa programação dedicada às raízes culturais do Espírito Santo. Bandas de congo, grupos indígenas, coral guarani, capoeira e banda marcial ocupam a orla em apresentações que valorizam a ancestralidade e a diversidade cultural do município.

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, em Cariacica
Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Cortejos culturais conduzem o público do palco cultural até o palco principal, criando um encontro vivo entre tradição, música e identidade capixaba.

O destaque musical fica por conta do dia 18 de janeiro, quando o grupo Jammil assume o comando do trio elétrico na Barra do Sahy. Com um repertório que atravessa gerações, o grupo promete arrastar o público ao som de sucessos como “Praieiro”, “Milla”, “Ê Saudade” e “Minha Estrela”, levando a energia do axé e do samba-reggae baiano para o litoral norte do Estado.

Banda Jammil
Banda Jammil Crédito: Reprodução Instagram @bandajammil / Eric Brandão

A programação segue no dia 31 de janeiro, em Santa Cruz, com mais uma tarde dedicada às manifestações populares. Bandas de congo, grupos de capoeira e banda marcial se reúnem em apresentações que celebram a cultura tradicional, também acompanhadas por cortejo, desta vez saindo da rotatória de entrada do litoral até o palco principal.

Programação completa

  • Dia 17/01 – Barra do Sahy (17h às 20h)
  • Banda de Congo São Benedito do Rosário da Vila do Riacho
  • Banda de Congo São Sebastião de Barra do Riacho
  • Grupo de Tambores Tupinikim de São Benedito (Aldeia Caieiras Velha)
  • Grupo Italiana de Guaraná
  • Curumins Guerreiros
  • Coral Guarani Tape Retxakã
  • Grupo Pimenta Rosa
  • Cortejo do palco cultural até o palco principal

  • Dia 18/01 – Barra do Sahy (15h)
  • Jammil (trio elétrico)

  • Dia 31/01 – Santa Cruz (16h às 19h30)
  • Congo São Sebastião de Santa Rosa
  • Grupo São Benedito de Itaparica
  • Capoeira Grupo 100% Capoeira Máscara
  • Capoeira Ginga Menino Faísca
  • Capoeira na Veia
  • Capoeira Acarbo
  • Banda Marcial Ermentina Leal

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Verão 2026: confira a programação de shows gratuitos nas praias da Serra

Verão 2026: confira a programação de shows gratuitos nas praias da Serra

Imagem - Cantor Silva apresenta turnê de verão no Espírito Santo: "Só música animada"

Cantor Silva apresenta turnê de verão no Espírito Santo: "Só música animada"

Imagem - "Entendi qual era meu chamado", diz ex-funkeiro Jottapê no Jesus Vida Verão

"Entendi qual era meu chamado", diz ex-funkeiro Jottapê no Jesus Vida Verão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa

Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa
Imagem - Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos
Imagem - Entenda rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula Renault

Entenda rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula Renault